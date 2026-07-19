Αμερικανοβρετανός μισογύνης και διαμορφωτής της κοινής γνώμης, ο Άντριου Τέιτ και ο αδελφός του Τρίσταν συνελήφθησαν χθες Σάββατο στο Μαϊάμι, στις νότιες ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι US Marshals, αστυνομικό σώμα επιφορτισμένο με την καταδίωξη φυγάδων και την εκτέλεση αποφάσεων της δικαιοσύνης.

Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης

Andrew and Tristan Tate have been arrested by U.S. Marshals in Miami following a UK extradition request over more than 50 charges, including allegations of rape, trafficking, assault, and other offenses. pic.twitter.com/CduzMWYxUy — Breaking911 (@Breaking911) July 19, 2026

Η βρετανική εισαγγελία ανακοίνωσε παράλληλα ότι η σύλληψη του influencer και του αδερφού του σχετίζεται με αίτημα των αρχών της Βρετανίας.

Οι εν λόγω κατηγορίες αφορούν βιασμούς, επιθέσεις και άλλα ποινικά αδικήματα, κυρίως σεξουαλικής φύσης, ιδίως εμπορία σάρκας.

Το Λονδίνο φέρεται έτοιμο να ζητήσει την έκδοση και των δύο στη Βρετανία.