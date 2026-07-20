Στα Cloud Computing Awards 2026, που διοργάνωσε η Boussias Events, η DIS – Dynamic Integrated Solutions S.A. κατέκτησε την κορυφαία διάκριση του θεσμού, «Cloud Provider of the Year», για 5η φορά μέσα στα 6 χρόνια διεξαγωγής των βραβείων. Παράλληλα, απέσπασε 26 συνολικά βραβεία, σημειώνοντας την ισχυρότερη παρουσία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων.

Η διάκριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς τα Cloud Computing Awards συγκεντρώνουν κορυφαίους παρόχους τεχνολογίας, system integrators και μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους της ελληνικής αγοράς. Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η DIS επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κυρίαρχη της θέση.

Η συνεχής αυτή αναγνώριση αποδεικνύει τη συνέπεια, την τεχνογνωσία και την ικανότητα της εταιρείας να υλοποιεί έργα με ουσιαστικό επιχειρηματικό αντίκτυπο, κερδίζοντας διαχρονικά την εμπιστοσύνη μερικών από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ελλάδας.

Οι φετινές διακρίσεις

6 Gold Awards , για έργα με τις Aegean Oil Group, Lavipharm, MORNOS S.A., VARELAS S.A. και Teofert

, για έργα με τις και 10 Silver Awards , για έργα με τις Gerolymatos International, Pierre Fabre Hellas, TMF Group Hellas, Χαλκιαδάκης Α.Ε., FARAD S.A., Prénatal και 3αλφα

, για έργα με τις και 10 Bronze Awards, για έργα με τις THEON International, LIAFARM, LC Waikiki, NBaxevanis και ακόμη περισσότερους οργανισμούς

Βραβευμένα έργα σε πολλούς κλάδους

Οι διακρίσεις αφορούν έργα στους κλάδους της Υγείας & Φαρμάκου, της Μεταποίησης, της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, του Retail & E-Commerce, της Αγροδιατροφής, της Λογιστικής, του Ανθρώπινου Δυναμικού και του Customer Relationship Management. Αξιοποιώντας τις λύσεις Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management, Dynamics 365 HR, Sales, Customer Service, το Power BI και την ιδιόκτητη πλατφόρμα b-anywhere, η DIS υλοποίησε cloud λύσεις με Τεχνητή Νοημοσύνη που προσφέρουν μετρήσιμα επιχειρηματικά αποτελέσματα.

Δήλωση του CEO

«Η κατάκτηση του τίτλου “Cloud Provider of the Year” για 5η φορά μέσα σε 6 χρόνια αποτελεί επιβεβαίωση της αξίας των ανθρώπων μας, της μεθοδολογίας μας και της στρατηγικής μας προσήλωσης σε cloud-first λύσεις με ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε ο Πάνος Κυριακόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DIS. «Ευχαριστούμε τους πελάτες μας για τη διαχρονική εμπιστοσύνη τους. Η επιτυχία τους αποτελεί τη μεγαλύτερη ανταμοιβή και το κίνητρο για να συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε το μέλλον του ψηφιακού μετασχηματισμού.»