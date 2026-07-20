Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ δεν αποτέλεσε μόνο τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική βραδιά της χρονιάς, αλλά και μια σκηνή υψηλού πολιτικού συμβολισμού. Στο επίσημο θεωρείο βρέθηκαν ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, καθώς και ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ και η βασίλισσα Λετίθια της Ισπανίας.

Η παρουσία όλων αυτών των ηγετών στο ίδιο θεωρείο είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς έφερε δίπλα-δίπλα πολιτικούς με εντελώς διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες και χώρες που τα τελευταία δύο χρόνια έχουν δεχθεί έντονη κριτική και πιέσεις από την Ουάσινγκτον.

Οι εντάσεις που έμειναν εκτός γηπέδου

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί λεκτικά τόσο στο Μεξικό όσο και στον Καναδά, επιβάλλοντας δασμούς, διατυπώνοντας προσβλητικά σχόλια και φτάνοντας ακόμη και να αναφερθεί στο ενδεχόμενο προσάρτησης ή χρήσης αμερικανικών στρατευμάτων στα εδάφη τους.

Παράλληλα, έχει επικρίνει πολλές φορές την Ισπανία και προσωπικά τον Πέδρο Σάντσεθ για τις αμυντικές δαπάνες της χώρας, αλλά και επειδή δεν επέτρεψε τη χρήση ισπανικών βάσεων για επίθεση στο Ιράν. Οι επικρίσεις αυτές συνοδεύτηκαν από αναφορές σε πιθανές κυρώσεις ή ακόμη και σε αποπομπή της Ισπανίας από το ΝΑΤΟ, τόσο μέσω των κοινωνικών δικτύων όσο και σε συνεντεύξεις Τύπου ή σε απευθείας δηλώσεις.

Ωστόσο, τίποτα από αυτή την αντιπαράθεση δεν ήταν εμφανές κατά τη διάρκεια του τελικού, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα επικοινωνίας όταν η διπλωματία βρίσκεται σε αδιέξοδο. Όπως έχει συμβεί και σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα, μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για επαφές και συναντήσεις που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθούν.

Η χειραψία που τράβηξε τα βλέμματα

Παρότι τέτοιες διοργανώσεις δεν αντικαθιστούν τις επίσημες διεθνείς διαπραγματεύσεις, για έναν ηγέτη όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ίδιο το παιχνίδι αλλά γνωρίζει τη σημασία ενός γεγονότος που παρακολουθούν περίπου 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι, αποτέλεσαν ιδανική ευκαιρία για αποκλιμάκωση της έντασης και άνοιγμα διαύλων επικοινωνίας, όπως αναφέρει η El Mundo.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις αρχές του μήνα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δώσει εντολή στην Τουρκία να μην υπάρξει υποδοχή υψηλόβαθμου Ισπανού αξιωματούχου. Στον τελικό του Μουντιάλ, όμως, έτεινε το χέρι στον Πέδρο Σάντσεθ, σε μια εικόνα με έντονο πολιτικό συμβολισμό.

Ο πολιτικός ρόλος της FIFA

Η FIFA έχει αντιληφθεί εδώ και δεκαετίες τη γεωπολιτική σημασία των διοργανώσεών της. Για πολλούς, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ίδιο το παιχνίδι περνά σε δεύτερη μοίρα μπροστά στις συναντήσεις που πραγματοποιούνται πριν από τη σέντρα, στο ημίχρονο ή μετά τη λήξη.

Το επίσημο θεωρείο του τελικού αποτέλεσε έναν εξαιρετικά περιορισμένο και αποκλειστικό χώρο, στον οποίο συγκεντρώθηκαν πολιτικοί ηγέτες, ενώ οι επιχειρηματίες και οι διάσημοι φιλοξενήθηκαν κυρίως στις ιδιωτικές σουίτες των χορηγών. Για τους παρευρισκόμενους, η μεγαλύτερη ευκαιρία ήταν η άμεση επαφή με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίστηκε στον ρόλο του οικοδεσπότη, μακριά από τις κάμερες του Λευκού Οίκου ή το περιβάλλον του Μαρ-α-Λάγκο.

Η εικόνα που έμεινε από τον τελικό

Η εικόνα που ξεχώρισε ήταν εκείνη των πολιτικών αντιπάλων που παρέμειναν μαζί επί 120 λεπτά, παρακολουθώντας έναν τελικό υψηλής έντασης. Ο Μαρκ Κάρνεϊ εμφανίστηκε να αστειεύεται με τον άνθρωπο του οποίου οι επιθέσεις προς τον Καναδά συνέβαλαν στην πολιτική του ανάδειξη, ενώ ο Πέδρο Σάντσεθ χαμογελούσε και αντάλλασσε χειραψία με τον Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του τελευταίου ότι η Ισπανία αποτελεί «ντροπή». Δίπλα του στεκόταν ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄, ενώ η βασίλισσα Λετίθια συνομιλούσε με τον Τζάνι Ινφαντίνο.

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης είχε σχεδιαστεί έτσι ώστε να αναδείξει το γεγονός, με τη συμμετοχή Αμερικανών καλλιτεχνών, αγγλόφωνης μουσικής και προσωπικοτήτων που βρίσκονται κοντά στις προτιμήσεις του Αμερικανού προέδρου. Παράλληλα, κυριάρχησαν τα θετικά σχόλια για τη διοργάνωση, την προσέλευση των φιλάθλων και την απουσία σοβαρών επεισοδίων, με αποκορύφωμα έναν τελικό ανάμεσα στις δύο κορυφαίες ομάδες του κόσμου.

Οι δηλώσεις του Πέδρο Σάντσεθ

Κατά την άφιξή του στο γήπεδο, ο Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι πρόκειται για «τον ονειρικό τελικό απέναντι σε μια πολύ αγαπητή χώρα όπως η Αργεντινή» και πρόσθεσε ότι «είναι μια ημέρα που θα θυμόμαστε όλοι».

Επικαλέστηκε, επίσης, τη γνωστή φράση του Λουίς Αραγονές, λέγοντας ότι «οι τελικοί δεν παίζονται, κερδίζονται», εκφράζοντας την ευχή να επικρατήσει η Ισπανία. Παράλληλα, υποστήριξε ότι «η Ισπανία είναι αγαπητή και θαυμαστή επειδή υπερασπίζεται αξίες και αρχές».

Αναφερόμενος στην επικείμενη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα τον συγχαρεί για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών και για την επιτυχία της διοργάνωσης του Μουντιάλ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι, παρά τις διαφωνίες των τελευταίων μηνών, ο τελικός θα αποτελέσει μία από εκείνες τις στιγμές όπου ο αθλητισμός ενώνει.

Το μήνυμα του Τομ Κρουζ και οι δηλώσεις του Τραμπ

Λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα, ο Τομ Κρουζ δήλωσε: «Καθώς φτάνουμε στο τελευταίο κεφάλαιο, ας γιορτάσουμε ένα τουρνουά που ένωσε τον κόσμο. Ας γιορτάσουμε ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι ποδόσφαιρο. Αυτή είναι ενότητα. Αυτό είναι μεγαλείο».

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι θα ήταν αφελές να θεωρήσει κανείς πως μια συζήτηση και μια απονομή μεταλλίων μπορούν να επιλύσουν γεωπολιτικές διαφορές ή εμπορικές και στρατιωτικές αντιπαραθέσεις, σημειώνει όμως ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος απέναντι στην εικόνα της επιτυχίας.

Λίγο πριν από τη σέντρα, όταν ρωτήθηκε για το ποιον θεωρεί φαβορί, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Θα έλεγα ότι είναι δύσκολο να στοιχηματίσει κανείς εναντίον του Μέσι. Δεν θα διαλέξω πλευρά. Απλώς πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να στοιχηματίσει κανείς εναντίον του. Είναι σπουδαίος».

«Δεν έχω καμία ένταση με κανέναν»

Επιστρέφοντας στην Ουάσινγκτον μετά τον τελικό, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι συνεχάρη την Ισπανία «για την εξαιρετική ομάδα της», υποστηρίζοντας ότι δεν έχει «καμία ένταση με κανέναν» και εκτιμώντας ότι η ισπανική εθνική ομάδα «φαινόταν να κυριαρχεί» στον τελικό.

Στο επίσημο θεωρείο βρέθηκαν επίσης οι Κριστιάνο Ρονάλντο και Χάρι Κέιν, μαζί με την οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ και εκείνη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Από ισπανικής πλευράς, στο γήπεδο βρίσκονταν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες και ο αντιπρόεδρος Κάρλος Κουέρπο, αν και όχι στο ίδιο θεωρείο.

Το δημοσίευμα καταλήγει ότι η ισπανική παρουσία είχε στόχο να συνδέσει, στα μάτια της Ουάσινγκτον, τον αθλητισμό με την επιτυχία και τη θετική εικόνα της χώρας. Όπως σημειώνεται, μπορεί να ακούγεται αφελές, όμως εδώ και μία δεκαετία κανείς δεν έχει βρει τον τρόπο να προσεγγίσει αποτελεσματικά τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ίσως ακόμη και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο να μπορεί να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.