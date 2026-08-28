Η Ομοσπονδία της Αργεντινής δεν είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί τις βαριές ποινές που επέβαλλε η FIFA στους Λεάντρο Παρέδες και Ναουέλ Μολίνα για τα όσα συνέβησαν μετά τον τελικό του Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Ισπανία.

Συγκεκριμένα, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ασκήσει έφεση στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) για την ποινή αποκλεισμού 10 αγωνιστικών του Παρέδες και επτά αγωνιστικών του Μολίνα.

Ο Παρέδες είχε πιάσει από το λαιμό τον Γκαρθία και είχε πετάξει κάτω τον Γκάβι μετά το τέλος του τελικού με την Ισπανια, ενώ και Μολίνα είχε πρωταγωνιστήσει και αυτός στα όσα έγιναν.

Επίσης, οι Τιάγκο Αλμάδα και Ρομπέρτο ​​Αγιάλα (βοηθός του Λιονέλ Σκαλόνι) τιμωρήθηκαν με έναν αγώνα και πρόστιμο 25.000 ευρώ ο καθένας, ενώ η Ομοσπονδία της Αργεντινής τιμωρήθηκε με πρόστιμο 265.000 ευρώ.

Από την Εθνική Ισπανίας, ο Γκάβι, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό ενός αγώνα και πρόστιμο 25.000 ευρώ.