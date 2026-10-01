Η απόλυτη ευφορία που επικρατούσε στη Νορβηγία κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου φαίνεται πως άφησε πίσω της και μια δικαστική διαμάχη, με πρωταγωνιστή τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Όπως αποκάλυψε η νορβηγική εφημερίδα «VG», ο επιθετικός και οι εκπρόσωποί του προσέφυγαν στη δικαιοσύνη κατά της Norwegian Air, υποστηρίζοντας ότι η αεροπορική εταιρεία χρησιμοποίησε χωρίς άδεια την εικόνα και το εμπορικό σήμα του για προωθητικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια της μεγάλης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Η επίμαχη υπόθεση συνδέεται με μία ιδιαίτερα δημοφιλή ανάρτηση της Norwegian στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λίγο πριν από τον προημιτελικό της Νορβηγίας με την Αγγλία, η εταιρεία είχε προκαλέσει τη British Airways σε ένα ιδιαίτερο διαδικτυακό στοίχημα, σύμφωνα με το οποίο η ηττημένη αεροπορική θα άλλαζε για 24 ώρες το λογότυπό της στα social media.

Μετά τη νίκη της Νορβηγίας, εκπρόσωποι της Norwegian ταξίδεψαν στο Λονδίνο για να ολοκληρώσουν συμβολικά το στοίχημα. Την ίδια περίοδο δημοσιεύτηκε και το επίμαχο υλικό, στο οποίο το πιλοτήριο αεροσκάφους της εταιρείας είχε καλυφθεί ψηφιακά από την χαρακτηριστική κοτσίδα του Χάαλαντ, συνοδευόμενη από τη φράση «We’ve never looked more Norwegian».

Η πλευρά του ποδοσφαιριστή θεωρεί ότι η συγκεκριμένη χρήση ξεπέρασε τα όρια μιας απλής πανηγυρικής αναφοράς στην εθνική ομάδα και συνιστά εμπορική εκμετάλλευση της εικόνας του.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι εκ μέρους της York Promotions Ltd. και του Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ έχουμε καταθέσει αγωγή κατά της Norwegian Air Shuttle ASA», δήλωσε ο δικηγόρος του ποδοσφαιριστή, Τόμας Χάγκεν. Όπως εξήγησε, η υπόθεση αφορά τη χρήση του εμπορικού σήματος του Χάαλαντ από τη Norwegian για την προώθηση αεροπορικών εισιτηρίων κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Norwegian Air επιβεβαίωσε ότι έλαβε την αγωγή, δηλώνοντας παράλληλα έκπληξη για την εξέλιξη.

«Είναι κρίμα που οι επευφημίες απαντήθηκαν με μήνυση», ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπός της, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει διάλογος μεταξύ των δύο πλευρών και να βρεθεί μια λογική λύση στην υπόθεση.