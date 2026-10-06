Σοβαρά ερωτήματα για τη στάση της FIFA προκαλούν αποκαλύψεις των Le Monde και The New York Times, σύμφωνα με τις οποίες η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία φέρεται να παρέκαμψε τους κανονισμούς της, επιτρέποντας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, παρά τη διαπίστωση αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστή της στα προκριματικά.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο Λιονέλ Μπασί, τερματοφύλακας της Χάβρης και της Εθνικής του Κονγκό, ο οποίος είχε αγωνιστεί στα προκριματικά του Μουντιάλ χωρίς, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, να έχει ολοκληρώσει την απαραίτητη διαδικασία αλλαγής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς ενδεχόμενη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων θα μπορούσε να είχε στερήσει από το Κονγκό τη συμμετοχή του στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Η καταγγελία της Νιγηρίας και η αρχή της υπόθεσης

Η ιστορία ξεκινά τον Νοέμβριο του 2025, λίγες ημέρες μετά την αναμέτρηση της Νιγηρίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στον τελικό των αφρικανικών playoffs για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε ισόπαλο 1-1, με το Κονγκό να επικρατεί στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3 και να εξασφαλίζει τη συμμετοχή του στα διηπειρωτικά playoffs.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νιγηρίας (NFF) κατέθεσε προσφυγή στη FIFA, εκφράζοντας υποψίες για αντικανονική συμμετοχή αρκετών ποδοσφαιριστών του Κονγκό, εξαιτίας ζητημάτων που σχετίζονταν με την υπηκοότητα και πιθανή απάτη με διαβατήρια. Οι Νιγηριανοί ζήτησαν, βάσει του πειθαρχικού κώδικα της FIFA, να τους κατακυρωθεί η νίκη στα χαρτιά.

Το λάθος με τον Μπασί που ανακάλυψε η FIFA

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η αρχική προσφυγή της Νιγηρίας δεν είχε αποτέλεσμα, με την ομοσπονδία της χώρας να επανέρχεται τον Μάρτιο του 2026.

Η νέα παρέμβαση οδήγησε τη νομική υπηρεσία της FIFA να εξετάσει την υπόθεση και να διαπιστώσει ότι ο Λιονέλ Μπασί δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις συμμετοχής με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Ο τερματοφύλακας, ο οποίος διαθέτει διπλή υπηκοότητα, γαλλική και κονγκολέζικη, αγωνίζεται με την Εθνική του Κονγκό από το 2022 και έχει καταγράψει 32 συμμετοχές.

Ωστόσο, στο παρελθόν είχε αγωνιστεί με τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας, χωρίς να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία αλλαγής της ποδοσφαιρικής του υπηκοότητας. Μάλιστα, ο Μπασί είχε αγωνιστεί ως βασικός στην αναμέτρηση απέναντι στη Νιγηρία, γεγονός που βρίσκεται στον πυρήνα της συγκεκριμένης υπόθεσης.