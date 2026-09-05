Στο Μουντιάλ 2026 αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Truth», λέγοντας πως έφερε 18 δισ. δολάρια στην οικονομία των ΗΠΑ.

Η Ισπανία ήταν η ομάδα που κατέκτησε το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο όλων των εποχών καθώς συμμετείχαν 48 ομάδες και παράλληλα το πρώτο που διεξήχθη σε τρεις χώρες.

Μία εξ αυτών ήταν η ΗΠΑ, με τον πρόεδρο Τραμπ να αναφέρεται στο Μουντιάλ 2026 σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Truth», αναφέροντας τα εξής…

«Το καλοκαίρι ήταν απίστευτο για ταξίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA έχει δημιουργήσει πάνω από 18 δισεκατομμύρια δολάρια για την οικονομία μας, υποστηρίζοντας περισσότερες από 160.000 θέσεις εργασίας. Τα ταξίδια και ο τουρισμός σημαίνουν θέσεις εργασίας, επενδύσεις και δισεκατομμύρια δολάρια για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και κοινότητες.

Οι Αμερικανοί ταξίδεψαν σχεδόν 300 δισεκατομμύρια μίλια, τα εθνικά μας πάρκα καλωσόρισαν 78 εκατομμύρια επισκέπτες και εκατομμύρια πέταξαν στον ουρανό. Μειώνουμε τη γραφειοκρατία, εκσυγχρονίζουμε τα αεροπορικά ταξίδια και διευκολύνουμε την επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες και την επιχειρηματική δραστηριότητα εδώ. Τα καλύτερα έρχονται».