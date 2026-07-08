Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε «πολύ θετικές» τις σχέσεις της Ισπανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τη νέα ένταση που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί διακοπής κάθε εμπορικής σχέσης με τη Μαδρίτη.

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, να προχωρήσει στη διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ισπανία.

«Σταματάμε κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία. Είναι απαίσιος εταίρος», δήλωσε ο Τραμπ, παρουσία του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ενόψει της συνόδου της Συμμαχίας στην Άγκυρα.

Παρά τη σκληρή τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου και τη σοβαρή επιδείνωση του κλίματος στις διμερείς σχέσεις, ο Σάντσεθ επιχείρησε να διατηρήσει χαμηλούς τόνους. Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, υπογράμμισε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν ισχυρές σε κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο.

«Οι σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ισπανίας είναι πολύ θετικές, πράγματι πολύ θετικές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι είχε μια σύντομη, άτυπη και «ευγενική» συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ισπανός πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη ότι η κυβέρνησή του επιδιώκει τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με όλες τις χώρες και κυρίως με τους συμμάχους της Ισπανίας. Όπως τόνισε, οι δεσμοί αυτοί έχουν εδραιωθεί σε βάθος χρόνου και υπερβαίνουν τις ιδεολογικές διαφορές μεταξύ των εκάστοτε κυβερνήσεων.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «άριστη και θετική» τη συνεργασία μεταξύ των αμερικανικών και των ισπανικών ενόπλων δυνάμεων. Αναφερόμενος, τέλος, στο ενδεχόμενο αλλαγών στην παρουσία των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, επισήμανε ότι οποιαδήποτε σχετική απόφαση αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα των Ηνωμένων Πολιτειών.