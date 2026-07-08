Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πριν λίγη ώρα ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Οικονομικών του, Σκοτ Μπέσεντ, να διακόψει κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία.

«Σταματάμε κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία, είναι απαίσιος εταίρος», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε τις δηλώσεις αυτές παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ενόψει της συνόδου της Συμμαχίας στην Άγκυρα.

Επίσης, ο Τραμπ υποστήριξε ότι «μας αντιμετωπίζουν άδικα στο ΝΑΤΟ, πληρώνουμε δυσανάλογα», ενώ δήλωσε ότι «η Γροιλανδία είναι μεγάλο πρόβλημα για εμάς».

BREAKING: Trump:



Cut off all trade with Spain, please, including visits.



Watch them come running back. He will come running back.



They treat Mark Rutte terribly. pic.twitter.com/jVMHNrjpAh — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Στις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, η απάντηση της Μαδρίτης ήταν λακωνική: «Συνηθισμένες δηλώσεις».