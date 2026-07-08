Μακριά από τη λογική των εξαντλητικών προγραμμάτων express κινείται η καθημερινότητα που επιλέγει ο Γιάννης Σπαλιάρας, με τη διατροφή και τη σταθερή άσκηση να αποτελούν για εκείνον μια μόνιμη στάση ζωής. Το μοντέλο και ηθοποιός, που αυτή την περίοδο βρίσκεται σε τροχιά τηλεοπτικής επιστροφής μέσω της νέας σειράς «TV Land» της ΕΡΤ, έχει διαμορφώσει μια συγκεκριμένη προσέγγιση για τη φροντίδα του σώματος, απορρίπτοντας τις προσωρινές λύσεις.

Θέτοντας το ζήτημα στις πραγματικές του διαστάσεις, ο ίδιος είχε περιγράψει την κατάσταση που επικρατεί κάθε χρόνο στην Ελλάδα επισημαίνοντας:

«Δεν είμαι υπέρ της δίαιτας. Καλό είναι όλοι να γυμνάζονται όλο το χρόνο. Συνήθως οι Έλληνες και οι Ελληνίδες παθαίνουν ένα αμόκ το Μάιο και τρέχουν στους διατροφολόγους. Τελευταία στιγμή δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα».

Η ρουτίνα των προπονήσεων και το μενού χωρίς στερήσεις

Το υπόβαθρο από τις σπουδές του στη Γυμναστική Ακαδημία και η ενασχόλησή του με το μπάσκετ έθεσαν τις βάσεις για μια καθημερινότητα όπου η σωματική δραστηριότητα λειτουργεί ως ανάγκη. Ο καταμερισμός του χρόνου περιλαμβάνει επισκέψεις σε χώρους εκγύμνασης αλλά και προπονήσεις στο σπίτι με δικά του όργανα, ενώ το τρέξιμο και το κολύμπι συνεισφέρουν στη διατήρηση ενός ιδιαίτερα ενεργού μεταβολισμού.

Αυτό το επίπεδο καύσεων του επιτρέπει να μην στερείται γεύματα όπως τα σουβλάκια ή η πίτσα, καθώς οι θερμίδες εξισορροπούνται άμεσα μέσω της κίνησης. Η λογική του βασίζεται στο ότι η σωματική ευεξία κερδίζεται με τη διάρκεια και όχι με στερητικά σχήματα λίγο πριν βγει κανείς στις παραλίες.

Το στιγμιότυπο στην Τήνο που προκάλεσε σχόλια

Η συγκεκριμένη φιλοσοφία έγινε ξανά επίκαιρη μετά από μια φωτογραφία που δημοσίευσε από τις διακοπές του στην Τήνο. Ο Γιάννης Σπαλιάρας εμφανίστηκε μέσα σε μια πισίνα με φόντο το χαρακτηριστικό τοπίο του νησιού, αναδεικνύοντας τη μυϊκή του γράμμωση στα 51 του χρόνια και προκαλώντας πλήθος σχολίων στα social media για τη σιλουέτα του.

Πέρα από την πειθαρχία και τον συστηματικό τρόπο διαβίωσης, ο ίδιος αναγνωρίζει ότι και ο παράγοντας των γονιδίων παίζει τον δικό του ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Η διατήρηση της φόρμας του, ωστόσο, αποδίδεται κυρίως στη σταθερότητα που επιδεικνύει όλα αυτά τα χρόνια, μετατρέποντας την άσκηση σε μια καθημερινή, αυθόρμητη συνήθεια.