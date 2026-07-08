Νέες οικογενειακές στιγμές χαλάρωσης πάνω σε σκάφος μοιράστηκε στο Instagram η Κέιτ Χάντσον, καθώς οι διακοπές της στην Ελλάδα συνεχίζονται με φόντο το γαλάζιο του Αιγαίου. Η Αμερικανίδα σταρ του κινηματογράφου προχωρά σε διαδοχικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προβάλλοντας τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις στους σταθμούς της επίσκεψής της.

Στην τελευταία της δημοσίευση, η ηθοποιός αποτυπώνεται σε χαλαρές στιγμές εν πλω, ενώ συνόδευσε το υλικό με μια πολύ σύντομη αναφορά.

«Ελλάδα», έγραψε λακωνικά στη λεζάντα της ανάρτησής της και πρόσθεσε μία γαλάζια καρδιά.

Το newsbeast μια μέρα νωρίτερα είχε εξασφαλίσει αποκλειστικές φωτογραφίες από την ηθοποιό και τον σύντροφό της να ζουν τον έρωτά τους σε παραλία της Σκιάθου