Τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Σκιάθο απολαμβάνει η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ, Κέιτ Χάντσον, η οποία επέλεξε για ακόμη μία φορά την Ελλάδα ως προορισμό για στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.



Ο φωτογραφικός φακός του Newsbeast βρέθηκε στο νησί και κατέγραψε αποκλειστικές εικόνες της βραβευμένης ηθοποιού σε παραλία της Σκιάθου, όπου εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό και ιδιαίτερα κομψό μαγιό, τραβώντας τα βλέμματα των λουόμενων.



Η Κέιτ Χάντσον πέρασε τη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας δίπλα στη θάλασσα μαζί με τον σύντροφό της, Ντάνι Φουτζικάουα, απολαμβάνοντας στιγμές ξεγνοιασιάς και χαλάρωσης κάτω από την τέντα, σε ένα ήσυχο και διακριτικό σημείο της παραλίας.



Παρά την επιθυμία τους να απολαύσουν ιδιωτικές στιγμές, ο φακός κατέγραψε τρυφερά στιγμιότυπα του ζευγαριού, με αγκαλιές, χαμόγελα και φιλιά που επιβεβαιώνουν τη δυνατή σχέση τους και την ευχάριστη ατμόσφαιρα των διακοπών τους.



Σύμφωνα με ανθρώπους που βρίσκονται στη Σκιάθο, η διάσημη ηθοποιός περνά ξέγνοιαστες ημέρες στο νησί, απολαμβάνοντας τη φιλοξενία των κατοίκων, τα καταγάλανα νερά, τις φημισμένες παραλίες και τη μοναδική ομορφιά του ελληνικού καλοκαιριού.



Η παρουσία της Κέιτ Χάντσον στο νησί δεν πέρασε απαρατήρητη, με πολλούς επισκέπτες να τη βλέπουν να κινείται διακριτικά, επιλέγοντας να αφιερώσει ποιοτικό χρόνο με τον σύντροφό της μακριά από τους έντονους ρυθμούς του Χόλιγουντ.

Ανταπόκριση – Ρεπορτάζ: Γιάννης Αποστολίδης