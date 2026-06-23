Λίγες ημέρες μετά την άφιξη του διάσημου ζευγαριού του Χόλιγουντ στη Σκιάθο, την οποία είχε καταγράψει αποκλειστικά η κάμερα του Newsbeast, ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον πραγματοποίησαν την πρώτη τους καλοκαιρινή εξόρμηση με το φουσκωτό ταχύπλοό τους, τραβώντας τα βλέμματα των τουριστών στο νησί.

Το ζευγάρι απολαμβάνει εδώ και λίγες ημέρες τις διακοπές του στην πολυτελή βίλα που διατηρεί στην περιοχή Αχλαδιές, επιλέγοντας για ακόμη μία χρονιά το νησί των Σποράδων ως καλοκαιρινό προορισμό.

Τις τελευταίες ημέρες έφτασε στη Σκιάθο και το φουσκωτό ταχύπλοό τους, με το οποίο πραγματοποιούν καθημερινές εξορμήσεις τόσο στις παραλίες του νησιού όσο και στα υπόλοιπα νησιά των Σποράδων.

Όπως μπορείτε να δείτε μέσα από αποκλειστικές φωτογραφίες και βίντεο του Newsbeast, από νωρίς το πρωί, ο Κερτ Ράσελ βρέθηκε στις εγκαταστάσεις των θαλάσσιων σπορ μαζί με τον ιδιοκτήτη, Βασίλη Μυγδαλάκη, προκειμένου να ελέγξουν το σκάφος και να ανεφοδιαστεί με καύσιμα, ώστε να είναι έτοιμο για την πρώτη θαλάσσια εξόρμηση. Σύμφωνα με ανθρώπους που τον γνωρίζουν, ο δημοφιλής ηθοποιός είναι ιδιαίτερα έμπειρος στη διακυβέρνηση σκαφών και δίνει πάντα προτεραιότητα στην ασφάλεια, τηρώντας όλους τους προβλεπόμενους κανόνες.

Λίγο πριν από το μεσημέρι, την εμφάνισή της έκανε και η Γκόλντι Χον, η οποία μαγνήτισε τα βλέμματα με το κομψό σπορ ντύσιμό της. Ντυμένη στα μαύρα και φορώντας καπέλο για προστασία από τον ήλιο, η βραβευμένη ηθοποιός απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι διατηρεί αβίαστα το χαρακτηριστικό της στιλ, κερδίζοντας τα θετικά σχόλια όσων βρέθηκαν στην παραλία. Οι δυο τους επιβιβάστηκαν στο ταχύπλοο και αναχώρησαν για μια ακόμη ημέρα εξερεύνησης των καταγάλανων νερών των Σποράδων.

Ανταπόκριση-Ρεπορτάζ: Γιάννης Αποστολίδης