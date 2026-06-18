Κερτ Ράσελ και Γκόλντι Χον βρίσκονται στη Σκιάθο για ακόμη ένα καλοκαίρι. Το διάσημο ζευγάρι του Χόλιγουντ προσγειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο αεροδρόμιο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης», φτάνοντας στο νησί με το ιδιωτικό του αεροσκάφος, όπως μπορείτε να δείτε στις αποκλειστικές φωτογραφίες και το video του Newsbeast.

Η πτήση διήρκεσε περίπου δυόμισι ώρες, με αφετηρία τη Νίκαια της Γαλλίας. Λίγες ημέρες νωρίτερα, οι δύο σταρ είχαν βρεθεί στο Πριγκιπάτο του Μονακό, όπου συμμετείχαν σε κοινωνικές εκδηλώσεις.

Η επίσκεψή τους στη Σκιάθο μόνο έκπληξη δεν αποτέλεσε, καθώς το ζευγάρι επιλέγει σταθερά το νησί κάθε Ιούνιο για να απολαύσει στιγμές ξεκούρασης στην πολυτελή κατοικία που διατηρεί εκεί.

@newsbeast.gr ✈️ Ο Κερτ Ράσελ και η Γκόλντι Χον έφτασαν με lear jet και δεκάδες βαλίτσες στη Σκιάθο kurtrussell goldiehawn skiathos σκιάθος celebrities greece hollywood vacation actors ♬ original sound – newsbeast – newsbeast

Το στιγμιότυπο που ξεχώρισε στην άφιξη

Κατά την έξοδό τους από το αεροσκάφος, πρώτος εμφανίστηκε ο Κερτ Ράσελ. Σύμφωνα με όσους βρέθηκαν στο αεροδρόμιο, ο ηθοποιός έκανε κάτι που δεν συνηθίζει στις δημόσιες εμφανίσεις του.

Μόλις πάτησε στο έδαφος, έβγαλε το κινητό του τηλέφωνο και φωτογράφισε τη Γκόλντι Χον, αλλά και τον νεαρό φιλοξενούμενο που ταξίδευε μαζί τους.

Η σχέση του Κερτ Ράσελ με τη Σκιάθο

Ο Κερτ Ράσελ έχει εκφράσει πολλές φορές την αγάπη του για τη Σκιάθο, επιλέγοντάς την εδώ και χρόνια ως τόπο χαλάρωσης και αποφόρτισης από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Οι παραλίες του νησιού, η τοπική γαστρονομία και η ιδιωτικότητα που προσφέρει η περιοχή αποτελούν βασικούς λόγους για τους οποίους το ζευγάρι επιστρέφει κάθε χρόνο στις Σποράδες.

Όπως συνέβη και φέτος, η άφιξή τους συνοδεύτηκε από πολλές αποσκευές, καθώς ο Κερτ Ράσελ συνηθίζει να αφιερώνει χρόνο και σε δημιουργικά σχέδια κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νησί.

Ανταπόκριση – ρεπορτάζ: Γιάννης Αποστολίδης