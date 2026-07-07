Προειδοποιητικό μήνυμα προς το Ιράν έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς Αμερικανός αξιωματούχος ανακοίνωσε ότι ανακλήθηκε η γενική άδεια που επέτρεπε τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου. Παράλληλα, χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτες» τις κινήσεις της Τεχεράνης στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες, μετά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν σε δεξαμενόπλοια στη νευραλγική αυτή θαλάσσια οδό.

Τρία δεξαμενόπλοια ανέφεραν νωρίτερα ότι επλήγησαν από άγνωστα βλήματα μέσα και κοντά στα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο σχόλιο από την Τεχεράνη, ούτε κάποια ανάληψη ευθύνης.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι παρά την πρόσφατη κλιμάκωση οι διαπραγματευτές συνεχίζουν να εργάζονται καλή τη πίστει για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας με το Ιράν.

Οι επιθέσεις και η απάντηση των ΗΠΑ απειλούν να κλονίσουν το εύθραυστο «μνημόνιο συνεννόησης» μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, αυξάνοντας τον κίνδυνο για περαιτέρω αντίποινα που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις.

Επίσημη διαμαρτυρία του Κατάρ

Το Κατάρ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι κάλεσε τον επιτετραμμένο του Ιράν στην Ντόχα και υπέβαλε επίσημη διαμαρτυρία μετά την επίθεση εναντίον ενός πλοίου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου την ώρα που έπλεε στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν.

Το εμιράτο κατηγορεί για την επίθεση την Τεχεράνη.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ αναφέρει ότι παρέδωσε διπλωματική διακοίνωση στον αναπληρωτή πρέσβη του Ιράν και κάλεσε την Τεχεράνη «να σταματήσει αμέσως κάθε ενέργεια που υπονομεύει την περιφερειακή ασφάλεια, να αποφύγει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας και τον παγκόσμιο ενεργειακό ανεφοδιασμό» ζητώντας ταυτόχρονα «εξηγήσεις για την επίθεση αυτήν».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε επίσης την επίθεση σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο και κάλεσε το Ιράν να σταματήσει αμέσως «πρακτικές που απειλούν τη διεθνή ναυσιπλοΐα» και τον ενεργειακό ανεφοδιασμό.