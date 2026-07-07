Συναγερμός έχει σημάνει στη Μέση Ανατολή, καθώς εκφράζονται έντονοι φόβοι για άμεσο κίνδυνο έκρηξης στο δεξαμενόπλοιο Al Rekayyat του Κατάρ. Το πλοίο, το οποίο μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), δέχτηκε σφοδρή επίθεση με βλήμα ενώ έπλεε στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.



Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο καλά πληροφορημένη πηγή, η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Η φωτιά έχει τυλίξει ολοκληρωτικά το μηχανοστάσιο του πλοίου, καθιστώντας την επιχείρηση κατάσβεσης εξαιρετικά δύσκολη. Οι ισορροπίες στην περιοχή κρέμονται από μια κλωστή, καθώς η απειλή μιας μεγάλης κλίμακας έκρηξης παραμένει ενεργή.

Το Al Rekayyat και ένα δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου με σημαία Σαουδικής Αραβίας υπέστησαν ζημιές κοντά στο Στενό του Ορμούζ, αφού οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν στη διάρκεια της νύκτας πυραύλους εναντίον πλοίων που διέρχονταν από αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.



Το Al Rekayyat ήταν φορτωμένο με υγροποιημένο φυσικό αέριο και εξέπεμψε σήματα κινδύνου ζητώντας βοήθεια αφού χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά του, τόνισε η πηγή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.