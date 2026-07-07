Δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ υπέστη σοβαρές ζημιές αφού χτυπήθηκε από βλήμα την ώρα που έπλεε στα ανοικτά του Ομάν, στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσαν σήμερα τέσσερις πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης.

Νωρίτερα υπήρξαν αναφορές ότι οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν στη διάρκεια της νύκτας πυραύλους εναντίον πλοίων που διέρχονταν από το στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Είναι η πρώτη φορά που πλοίο του Κατάρ, το οποίο ενεργεί ως μεσολαβητής στις συνομιλίες Ιράν- ΗΠΑ, γίνεται στόχος επίθεσης από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου.

Το πλοίο Al Rekayyat, που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο, εξέπεμψε σήμα κινδύνου ζητώντας βοήθεια αφού χτυπήθηκε στην αριστερή πλευρά του, ανέφερε μία από τις πηγές, προσθέτοντας ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές. Ωστόσο το μηχανοστάσιο του πλοίου έχει τυλιχθεί στις φλόγες και καθώς ήταν γεμάτο καπνό το πλήρωμα δεν μπόρεσε να εκτιμήσει περαιτέρω ζημιές, πρόσθεσαν οι πηγές.

Το συμβάν αυτό υπογραμμίζει τους κινδύνους που παραμένουν για τη ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ, παρά τις προβλέψεις για ασφαλή διέλευση που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Η επιδίωξη του Ιράν να ελέγχει τις διελεύσεις από αυτή τη θαλάσσια οδό, από την οποία περνά υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών υδρογονανθράκων, είναι μια από τις σοβαρότερες συνέπειες του πολέμου.

«Τώρα, αν χρησιμοποιούμε τα 100% ασφαλή ιρανικά ύδατα, αυτό σημαίνει ότι συναλλασσόμαστε με τους Ιρανούς και παραδεχόμαστε ότι το Στενό του Ορμούζ είναι υπό τον έλεγχό τους. Αν περάσουμε από (την περιοχή των Στενών που ελέγχεται) από τις ΗΠΑ και το Ομάν, τότε κινδυνεύεις να χτυπηθείς», σχολίασε μία από τις πηγές.

«Αν οι ΗΠΑ σου δώσουν άδεια να περάσεις, αλλά κάτι συμβεί στον δρόμο τότε λένε ‘είναι δική σου απόφαση να συνεχίσεις τον πλου ή να επιστρέψεις’», πρόσθεσε.

Νέες απειλές των ΗΠΑ

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios μετέδωσε νωρίτερα – επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν στη διάρκεια της νύκτας τουλάχιστον δύο πυραύλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από το Στενό.

Τα δύο πλοία υπέστησαν σοβαρές ζημιές αλλά δεν υπάρχουν θύματα, ανέφερε ο ιστότοπος.

Το Reuters δεν έχει μπορέσει προς το παρόν να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες του Axios και δεν έχει καταφέρει να διευκρινίσει αν το Al Rekayyat είναι μεταξύ των δύο πλοίων που αναφέρει.

Στο μεταξύ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ΗΠΑ είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν είτε «θα τελειώσουν τη δουλειά», επαναλαμβάνοντας την απειλή του να αναλάβει εκ νέου στρατιωτική δράση.

«Οι συνομιλίες για την επίτευξη τελικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν θα ξεκινήσουν, αν συνεχιστούν οι απειλές. Τιμήστε την υπογραφή σας», απάντησε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.