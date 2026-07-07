Ο χώρος του ελληνικού θεάτρου πενθεί την απώλεια του ηθοποιού Τάκη Παναγόπουλου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 91 ετών. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Μέσα από το μήνυμά του, ο Σπύρος Μπιμπίλας αποχαιρετά έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην υποκριτική, επισημαίνοντας τη μακρόχρονη παρουσία του στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Παράλληλα, αναφέρεται στη δράση και τις κοινωνικές του πεποιθήσεις, περιγράφοντάς τον ως έναν ακούραστο άνθρωπο της τέχνης.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη Δημητσάνα, τον τόπο καταγωγής του ηθοποιού, όπου συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα του πουν το τελευταίο αντίο.

Τι αναφέρει η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα:

«Δυστυχώς ακόμα ένας αγαπημένος μας ηθοποιός έφυγε σήμερα από κοντά μας. Στα 91 του ο Τάκης Παναγόπουλος ένας αθόρυβος και ακάματος ηθοποιός με σημαντική πορεία στο θέατρο και με δεκάδες χαρακτηριστικούς ρόλους στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ένας αγωνιστής εργάτης του θεάτρου και πολιτικοποιημένος άνθρωπος. Η κηδεία του θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Δημητσάνα. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Τάκη».