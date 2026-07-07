Φούρναρης στο Παρίσι μπέρδεψε τον Στέφανο Τσιτσιπά με τον Αντουάν Γκριεζμάν και τελικά τον κέρασε μπαγκέτα.

Ο Έλληνας τενίστας ολοκλήρωσε πρόωρα τις υποχρεώσεις του στο Wimbledon και σε ανάρτησή του στο X, το πρώην Twitter, διηγήθηκε αυτό που έζησε στο Παρίσι.

Όπως έγραψε, ένας φούρναρης τον μπέρδεψε με τον Γκριεζμάν και παρά το γεγονός πως ο ίδιος τού είπε πως δεν είναι ο Γάλλος ποδοσφαιριστής, δεν πτοήθηκε και αποφάσισε να του κεράσει την μπαγκέτα.