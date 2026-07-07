Η Αίγυπτος ήταν μπροστά με 2-0 μέχρι το 78′ και ετοιμαζόταν για μια ιστορική πρόκριση στους «8» του Μουντιάλ 2026, η Αργεντινή όμως μείωσε σε 1-2 στο 79′ με τον Ρομέρο, ισοφάρισε σε 2-2 στο 84′ με τον Μέσι τελικά νίκησε με 3-2 με γκολ του Έντσο Φερνάντες στο 92′ και περιμένει Κολομβία ή Ελβετία.

Η Αλμπισελέστε μπήκε στο παιχνίδι με στόχο να πιέσει από νωρίς και είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, όχι όμως και κάποια μεγάλη φάση. Οι Αιγύπτιοι, από την άλλη πλευρά, άρχισαν να ανεβαίνουν μετά το πρώτο 10λεπτο, είχαν ένταση στο παιχνίδι τους και τελικά είχαν και… γκολ.

Στο 15′ το κόρνερ εκτελέστηκε με πάσα, ο Άτια έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο Γιασέρ νίκησε στον αέρα τον Λισάντρο Μαρτίνες και με ωραία κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Σκορ, πάντως, που θα μπορούσε να αλλάξει άμεσα, καθώς στο 19′ η παγκόσμια πρωταθλήτρια κέρδισε πέναλτι για ανατροπή του Ταλιαφίκο από τον Χασάν. Πέναλτι που εκτέλεσε στο 21′ ο Μέσι, ο Σόμπερ όμως κατάφερε να αποκρούσει και να κρατήσει το 0-1.

Όπως και να έχει, η ομάδα του Λιονέλ Μέσι πίεσε πολύ στη συνέχεια, μετά το cooling break, έχοντας μεγάλες ευκαιρίες για να ισοφαρίσει. Ο Σόμπερ, όμως, είπε «όχι» στον ΜακΑλιστερ που πήρε την κεφαλιά μετά τη σέντρα του Ντε Πολ στο 28′, ενώ στο 31′ η μπάλα πήγε στο κάθετο δοκάρι μετά την εκτέλεση φάουλ από τον Μέσι.

Η επόμενη μεγάλη φάση για την Αργεντινή ήταν στο 39′ και ήταν η τελευταία για το πρώτο ημίχρονο, με τον Ταλιαφίκο να κάνει το γύρισμα για τον Άλβαρες που πλάσαρε από κοντά αλλά ο Σόμπερ απέκρουσε εντυπωσιακά.

Ο Σκαλόνι δεν έκανε κάποια αλλαγή στην ανάπαυλα και η Αλμπισελέστε μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο για να πιέσει από το ξεκίνημά του, χωρίς όμως να καταφέρνει να δημιουργήσει ευκαιρίες όπως στο πρώτο. Είχε την κατοχή της μπάλας, έκλεισε στο μισό γήπεδο την αντίπαλο, αλλά δεν μπορούσε να γίνει πραγματικά επικίνδυνη.

Στο 58′, μάλιστα, η Αίγυπτος της υπενθύμισε πως η ίδια μπορούσε να γίνει, καθώς βγήκε γρήγορα και πολύ ωραία στην αντεπίθεση, με τον Σαλάχ να βγάζει ωραία πάσα για τον Ζίκο που τελείωσε όπως έπρεπε τη φάση, στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα.

Το γκολ δεν μέτρησε τελικά καθώς στο VAR είδαν φάουλ στον Λισάντρο Μαρτίνες στην αρχή της φάσης, λίγα λεπτά μετά όμως η Αίγυπτος το… έκανε ξανά. Στο 67′ η ομάδα του Χοσάμ Χασάν βγήκε και πάλι εξαιρετικά στην κόντρα με Σαλάχ – Χασάν και ο δεύτερος πάσαρε στον Ζίκο που έγραψε το 0-2 από κοντά!

Ο Σκαλόνι έκανε αλλαγές, η Αργεντινή ήταν πλέον με την πλάτη στον τοίχο και ήθελε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ένα γκολ για να ξαναμπεί στο ματς και το πέτυχε τελικά στο 79′ με την κεφαλιά του Ρομέρο μετά τη σέντρα του Μέσι (1-2).

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια είχε την ψυχολογία με το μέρος της, είχε χρόνο στη διάθεσή της για να ψάξει την ισοφάριση και τελικά δεν άργησε να τη βρει, καθώς στο 84′, έπειτα από φάση διαρκείας, η μπάλα στρώθηκε στον Μέσι και αυτός με δυνατό σουτ εντός περιοχής έκανε το 2-2.

Η Αίγυπτος τα είχε, πλέον, χαμένα και η Αργεντινή κυνήγησε το τρίτο γκολ πριν την παράταση και το πέτυχε στο 92′, όταν ο Λαουτάρο έκανε τη σέντρα από δεξιά και ο Έντσο Φερνάντες με πολύ ωραία κεφαλιά έγραψε το 3-2 και έστειλε την ομάδα του στους προημιτελικούς!

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μολίνα (73’ Μοντιέλ), Ρομέρο (95’ Οταμέντι), Λισσάντο Μαρτίνες, Ταλιαφίκο (66’ Νίκο Γκονζάλες), Φερνάντες, Μακάλιστερ, Ντε Πολ (66’ Λαουτάρο Μαρτίνες), Παρέδες, Άλβαρες (95’ Μεδίνα), Μέσι.

Αίγυπτος (Χοσάμ Χασάν): Σουμπίρ, Χαφέζ, Ραμπιά, Χάνι, Ιμπραχίμ Γιασέρ, Ασούρ (46’ Φατί), Ζίκο (80’ Μαρμούς), Λάσιν (96’ Ζίζο), Άτια, Σαλάχ, Χασάν (74’ Τρεζεγκέ).