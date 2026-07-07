Οι φακοί επαφής αποτελούν καθημερινή επιλογή για εκατομμύρια ανθρώπους. Όμως, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι κατά τη διάρκεια μιας αεροπορικής πτήσης, μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο ερεθισμού και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σοβαρών προβλημάτων στα μάτια.

Σύμφωνα με οφθαλμιάτρους, το ξηρό περιβάλλον στην καμπίνα του αεροσκάφους και η μειωμένη υγρασία μπορούν να προκαλέσουν έντονη ξηροφθαλμία, δυσφορία και ερεθισμό, ιδιαίτερα στις πολύωρες πτήσεις.

Γιατί τα μάτια ταλαιπωρούνται κατά τη διάρκεια της πτήσης

Οι καμπίνες των αεροσκαφών έχουν πολύ χαμηλά επίπεδα υγρασίας, γεγονός που επιταχύνει την εξάτμιση των δακρύων από την επιφάνεια των ματιών.

Όταν κάποιος φορά φακούς επαφής, η ξηρότητα γίνεται ακόμη πιο έντονη, προκαλώντας αίσθηση καψίματος, κοκκίνισμα, πόνο ή την αίσθηση ότι υπάρχει ξένο σώμα στο μάτι. Επιπλέον, η μειωμένη παροχή οξυγόνου στον κερατοειδή μπορεί να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το μεγαλύτερο λάθος είναι να αποκοιμηθεί κάποιος φορώντας φακούς επαφής κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ο ύπνος με τους φακούς αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο μικροτραυματισμών στον κερατοειδή και λοιμώξεων, οι οποίες σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να επηρεάσουν ακόμη και την όραση. Για τον λόγο αυτό, σε πολύωρα ταξίδια συνιστάται η χρήση γυαλιών αντί για φακούς επαφής.

Πότε είναι ασφαλές να φορέσετε φακούς

Οι οφθαλμίατροι εξηγούν ότι σε σύντομες πτήσεις οι φακοί επαφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αρκεί τα μάτια να είναι υγιή και ο επιβάτης να μην σκοπεύει να κοιμηθεί.

Αν εμφανιστεί ξηρότητα, βοηθούν τα τεχνητά δάκρυα, η σωστή υγιεινή των χεριών και η τήρηση όλων των κανόνων καθαρισμού των φακών. Παράλληλα, οι ταξιδιώτες καλό είναι να έχουν πάντα μαζί τους ένα εφεδρικό ζευγάρι γυαλιά, καθώς και διάλυμα φακών σε συσκευασία ταξιδιού.

Οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγεται η χρήση φακών επαφής κατά τη διάρκεια της πτήσης όταν υπάρχουν ήδη συμπτώματα όπως κοκκίνισμα, πόνος, ευαισθησία στο φως ή κάποια λοίμωξη στα μάτια.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η χρήση γυαλιών θεωρείται η ασφαλέστερη επιλογή, καθώς μειώνει τον κίνδυνο επιδείνωσης της κατάστασης και πιθανών επιπλοκών.