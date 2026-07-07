Μια πλατφόρμα όπου με την τοποθέτηση ενός QR Code πάνω στον τάφο οι συγγενείς μπορούν να «τοποθετήσουν» φωτογραφίες, βίντεο, κείμενα που αφορούν το αγαπημένο πρόσωπο τους που πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή, δημιούργησε η Έλενα Αριστοδήμου από την Κύπρο μέσα από τη δική της ανάγκη και τα όσα αισθάνθηκε όταν έχασε τον πατέρα της.

Η πλατφόρμα επιτρέπει απόλυτο έλεγχο ιδιωτικότητας, καθώς η οικογένεια ή ο δημιουργός της σελίδας επιλέγουν ποιο περιεχόμενο θα είναι δημόσια προσβάσιμο και ποιο θα προστατεύεται με κωδικό. Πρόκειται για έναν διαδραστικό ψηφιακό χώρο που αποτυπώνει ιστορίες, φωτογραφίες, βίντεο και μνήμες.

Το AnamnisisQR γεννήθηκε μέσα από τη ανάγκη της κ. Αριστοδήμου να μην ξεχάσει ούτε μια στιγμή με τον πολυαγαπημένο της πατέρα που τον έχασε ξαφνικά.

Η Κύπρια επιχειρηματίας αναφέρει σε συνέντευξη στο thestival.gr, «Έχασα τον πατέρα μου σε νεαρή ηλικία και έκτοτε πάντα ήθελα να βρω έναν τρόπο, με όλη αυτήν τη νοσταλγία που είχα, και κοίταζα τα άλμπουμ με τις φωτογραφίες, και βλέποντας ότι καταστρέφονται τα άλμπουμ, ήθελα -επειδή τότε, όταν πέθανε ο πατέρας μου, δεν υπήρχαν τα digital- ήθελα να βρω έναν τρόπο για να τον τιμήσω με τα όσα πρόσφερε σε μένα, και έτσι βρήκα αυτόν (σ.σ. εννοεί το QR Code) μέσω κάποιας άλλης χώρας, το οποίο έκανα για τον δικό μου τον πατέρα, και τοποθέτησα πάνω στον τάφο του. Όμως δεν ήταν στα ελληνικά, δεν ήταν κάτι προσιτό με τα ελληνικά δεδομένα και τα κυπριακά, με τη δικιά μας την κουλτούρα, και έτσι σκέφτηκα ότι θα κάνω κάτι ανάλογο και αντίστοιχο, το οποίο να ταιριάζει με τα δικά μας τα δεδομένα».

Έτσι «γεννήθηκε» το AnamnisisQR στο οποίο απευθύνονται συγγενείς που θέλουν να τοποθετήσουν ένα QR Code στον τάφο του αγαπημένου προσώπου τους μέσα στο οποίο μπορούν ανά πάσα στιγμή να το σκανάρουν και να βλέπουν όλες τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όποια άλλη ιστορία θέλουν να γράψουν.