Ξεκίνησε το φεστιβάλ Σαν Φερμίν στην Παμπλόνα της Ισπανίας με εξαγριωμένους ταύρους να κυνηγούν τους συμμετέχοντες, οι οποίοι προσπαθούν να ξεφύγουν στα στενά της πόλης.

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, στο φεστιβάλ υπάρχουν τουλάχιστον πέντε τραυματίες, με την κατάστασή τους να μην εμπνέει ανησυχία.

Ένα άτομο τραυματίστηκε στην αρένα πριν απελευθερωθούν οι ταύροι, ενώ ένα δεύτερο άτομο χρειάστηκε ιατρική φροντίδα, πριν ξεκινήσει το φεστιβάλ.

Στη συνέχεια, από την κούρσα που ακολούθησε στα στενά της πόλης, τραυματίστηκαν ακόμη τρία άτομα, ένας Αμερικανός τουρίστας και δύο Ισπανοί.

The first San Fermin 2026 bull run takes place in Pamplona as runners race six bulls through the streets during the famous 'encierro'. pic.twitter.com/bizNEClWMl — NoComment (@nocomment) July 7, 2026

Ακολουθούν φωτογραφίες από το φεστιβάλ Σαν Φερμίν: