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Ξεκίνησε το φεστιβάλ Σαν Φερμίν στην Παμπλόνα της Ισπανίας με εξαγριωμένους ταύρους να κυνηγούν τους συμμετέχοντες, οι οποίοι προσπαθούν να ξεφύγουν στα στενά της πόλης.

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, στο φεστιβάλ υπάρχουν τουλάχιστον πέντε τραυματίες, με την κατάστασή τους να μην εμπνέει ανησυχία.

Ένα άτομο τραυματίστηκε στην αρένα πριν απελευθερωθούν οι ταύροι, ενώ ένα δεύτερο άτομο χρειάστηκε ιατρική φροντίδα, πριν ξεκινήσει το φεστιβάλ.

Στη συνέχεια, από την κούρσα που ακολούθησε στα στενά της πόλης, τραυματίστηκαν ακόμη τρία άτομα, ένας Αμερικανός τουρίστας και δύο Ισπανοί.

Ακολουθούν φωτογραφίες από το φεστιβάλ Σαν Φερμίν: