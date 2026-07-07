Η Αίγυπτος αποκλείστηκε στους «16» του Μουντιάλ 2026 μετά την ήττα της με 3-2 από την Αργεντινή και έχει σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία, με τους Χοσάμ Χασάν και Ζίκο να τα εκφράζουν στις δηλώσεις τους.

Οι Αφρικανοί ήταν μπροστά με 2-0 μέχρι το 79ο λεπτό αλλά στη συνέχεια δέχθηκαν τρία γκολ και αποκλείστηκαν, με τον προπονητή και τους παίκτες να θεωρούν πως καθοριστικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η διαιτησία.

«Φαίνεται πως υπήρξε πίεση από την πλευρά της Αργεντινής προς τον διαιτητή, γεγονός που οδήγησε σε αυτή την κατάληξη. Η ζωή είναι άδικη. Ο κόσμος είναι άδικος. Εντάξει, αλλά γιατί να μην υπάρχει δικαιοσύνη στον αθλητισμό; Δεν με πείθει αυτό το αποτέλεσμα ούτε ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν τα γεγονότα σε αυτόν τον αγώνα.

Ο διαιτητής είναι άδικος. Ο Θεός μού αρκεί και είναι ο καλύτερος διαχειριστής των υποθέσεων. Σπαταλά τον κόπο ολόκληρου ενός έθνους. Το κύπελλο προορίζεται για την Αργεντινή», είπε στις δηλώσεις του ο Χασάν ενώ ο Ζίκο, ο οποίος είχε κάνει το 2-0 και είχε πετύχει ακόμη ένα γκολ που ακυρώθηκε μέσω VAR, είπε τα εξής…

«Δεν ήταν δίκαιο από την πλευρά του διαιτητή. Πραγματικά δεν ήταν δίκαιο, αυτό ήταν ολοφάνερο. Με τις αποφάσεις του ακύρωσε όλη μας την προσπάθεια. Προηγούμασταν με 2-0 και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Όλα είναι στο χέρι του Θεού.

Λυπόμαστε πάρα πολύ για τον λαό της Αιγύπτου. Λυπάμαι πάρα πολύ. Θέλαμε να σας κάνουμε όλους χαρούμενους. Δεν ήταν γραφτό να γίνει. Έφταιξε ο διαιτητής. Συγχαρητήρια στην Αργεντινή για το δεύτερο κύπελλο».