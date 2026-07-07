Η Λόρεν Σάντσεζ, η σύζυγος του Τζεφ Μπέζος, παρακολούθησε στο γήπεδο το ματς των ΗΠΑ με το Βέλγιο για το Μουντιάλ 2026.

Η Σάντσεζ δημοσίευσε δύο φωτογραφίες στο Instagram πριν την έναρξη του αγώνα, που έληξε 1-4, με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να αποκλειστούν.

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένη, ΗΠΑ!!!!!!», έγραψε στη πρώτη φωτογραφία, στην οποία πόζαρε μαζί με μια φίλη της φορώντας φανέλες της εθνικής των ΗΠΑ.

Στη δεύτερη φωτογραφία πόζαρε με τον γιο της Έβαν, ο οποίος επίσης φορούσε μπλούζα της εθνικής, με τη μητέρα του να γράφει στην φωτογραφία: «LFG USA!».

Στο γήπεδο βρέθηκε και ο Τζεφ Μπέζος λίγο αργότερα, καθώς το στάδιο είναι κοντά στην έδρα της εταιρείας του Amazon, έγραψε η Daily Mail.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Λόρεν Σάντσεζ: