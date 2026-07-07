Ένα μουσικό οδοιπορικό, για τον «Σερ» του ελληνικού τραγουδιού και ερμηνευτή της Ρωμιοσύνης Γρηγόρη Μπιθικώτση, συνοδευμένο με μνήμες από την κόρη του, Άννα Μπιθικώτση, θα «ταξιδέψει» φέτος το καλοκαίρι σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα φθάσει μέχρι την Πόλη των Πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, τον ερχόμενο Νοέμβριο, όπου θα παρουσιαστεί με τις πατριαρχικές ευλογίες στο ιστορικό Ζωγράφειο Λύκειο.

Στο μουσικό αυτό οδοιπορικό που βασίζεται πάνω στο πρόσφατο βιβλίο που έγραψε η Άννα Μπιθικώτση και τιτλοφορείται «Και Πατέρας και Μύθος, Γρηγόρης Μπιθικώτσης 1922-2005» θα εμπεριέχονται και άλλα ονόματα, μύθοι, όπως ο Στέλιος Καζαντζίδης, η Βίκυ Μοσχολιού αλλά και ο «Αρχάγγελος της Κρήτης» Νίκος Ξυλούρης. Με τις παραστάσεις να είναι αφιερωμένες στα πρόσωπα και όχι ως αφιερώματα.

Το Newsbeast συνομίλησε με την κόρη του μεγάλου Έλληνα δημιουργού, Άννα Μπιθικώτση, για αυτές τις παραστάσεις που θα έχουν ελεύθερη είσοδο και στόχο τους έχουν να τιμήσουν την Ρωμιοσύνη, τόσο μέσα από το συνολικό έργο του αείμνηστου πατέρα της όσο και από ένα σύνολο Ελλήνων καλλιτεχνών – μύθων που έγραψαν την δική τους πορεία στο ελληνικό πάνθεον.

Κυρία Μπιθικώτση, μιλήστε μας για την παράσταση που ετοιμάζετε για την 24 Ιουλίου

Στις 24 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή, που σημειωτέων είναι και η ημέρα των γενεθλίων μου, η μουσική παράσταση που θα γιορτάσουμε, θα την αφιερώσουμε στον Γρηγόρη Μπιθικώτση, στον ακριβό μου πατέρα, καθώς στον μεγάλο μας Στέλιο Καζαντζίδη με τα τραγούδια του. Οπως και στον «θηλυκό Μπιθικώτση», κατά τον Τσαρούχη, την αξέχαστη Βίκυ Μοσχολιού .

Είναι μια παράσταση με ελεύθερη είσοδο, που θα πραγματοποιηθεί στην Γ’ Μαρίνα Γλυφάδας στις 20.30 και θα χαρώ πολύ όλοι να έρθουν να τους κεράσω αντί για γλυκό μια αγκαλιά από τραγούδια που αγαπήσαμε. Και μέσα από τις βιωματικές και ιστορικές μου μνήμες, δίπλα σε αυτούς τους μύθους, να τους ξεναγήσω στην ζωή και στο έργο τους. Τραγουδώντας όλοι μαζί, όλα αυτά τα αθάνατα τραγούδια.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν, η λαϊκή ορχήστρα «Άννα Μπιθικώτση» με τον μαέστρο Ανδρέα Βουδούρη, ο ερμηνευτής Σωτήρης Δογάνης, η Λένα Αλκαίου, η Κατερίνα Μεγάλου και η χορωδία του Σωτήρη Δογάνη «Μελωδία Γλυφάδας».

Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Γλυφάδας, που είναι ο διοργανωτής της εκδήλωσης όπως επίσης και το Πολιτιστικό του Τμήμα, και φυσικά να ευχαριστήσω την αντιδήμαρχο Πολιτισμού Γεωργία Βαμβακερού, όπως και τον Δήμαρχο Γλυφάδας τον κ. Παπανικολάου».

Θα υπάρξουν ωστόσο και άλλες παραστάσεις ανά την Ελλάδα.

Το πρόγραμμα μας είναι γεμάτο για όλο το καλοκαίρι, μέχρι και τον Σεπτέμβριο, όπου θα παρουσιάζω μουσικές παραστάσεις. Στην Κρήτη η παράσταση «Μπιθικώτσης- Ξυλούρης» θα είναι αφιερωμένη στη μνήμη των δυο αυτών μύθων, του ερμηνευτή της Ρωμιοσύνης και του Αρχάγγελου της Κρήτης. Θα γυρίσουμε όλη την Κρήτη. Επίσης θα βρεθούμε και στα νησιά μας και όλο αυτό το πρόγραμμα θα έχουν την δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να το δούνε μέσα από τις ιστοσελίδες των Δήμων.

Η κορυφαία στιγμή στην Πόλη και η πατριαρχική παρουσία

Μιλήστε μας για την παράσταση στο Ζωγράφειο Λύκειο της Κωνσταντινούπολης.

Για μένα είναι πολύ συγκινητικό και ιδιαίτερα τιμητική η πρόσκληση που δέχτηκα από τον Διευθυντή του ιστορικού Ζωγραφείου Λυκείου της Κωνσταντινούπολης για μια παράσταση αφιερωμένη στον πατέρα μου και μύθο, Γρηγόρη Μπιθικώτση. Που βασίζεται και στο ομώνυμο βιβλίο μου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Όγδοο», το οποίο και παρουσιάζω σε μορφή μουσικής παράστασης.

Με αφορμή την συμπλήρωση των 133 χρόνων από την ίδρυση του Ζωγραφείου Λυκείου η εν λόγω παράσταση θα είναι αφιερωμένη στους απόφοιτους των τελευταίων 15, 25, 40, 50, 60 και 70 ετών. Μεταξύ των οποίων είναι και ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης.

Η εν λόγω εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και θα παραστεί και θα τιμήσει την εκδήλωση με την παρουσία του, που σημειωτέων είναι ύψιστη τιμή για όλους μας, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης.

Στην εκδήλωση αυτή θα ερμηνεύσει ο Σωτήρης Δογάνης, ο οποίος εκτός από ερμηνευτής είναι και Διδάκτωρ Μουσικολογίας, Θεολογίας και παράλληλα πρωτοψάλτης. Μαζί του θα βρεθεί και η σοπράνο και πιανίστρια Κατερίνα Μεγάλου.

Πολύ όμορφη θα είναι και η συμμετοχή της χορωδίας του Ζωγραφείου Λυκείου όπως και των παιδιών που θα συμμετέχουν στην αφήγηση μαζί μου με αποσπάσματα του βιβλίου μου σε ένα οδοιπορικό, στην ζωή και στο έργο του Γρηγόρη Μπιθικώτση, από τα «Α» έως και το «Ω» της ζωής του, μέσα από τις βιωματικές και ιστορικές μου μνήμες, τις οποίες και κατέγραψα με σεβασμό, αγάπη και χρέος, λέγοντας ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στην Ελλάδα του Γρηγόρη Μπιθικώτση , του ερμηνευτή της Ρωμιοσύνης, που ενώνει το χθες με το σήμερα, στο Ζωγράφειο Λύκειο και θα έχει και την ευλογία του Πατριάρχη μας.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό με την εκδήλωση να πραγματοποιείται παραμονή των Εισοδίων της Θεοτόκου, μετά τον Εσπερινό στη Παναγία Θεοτόκου στο Πέραν όπου θα ψάλλει και ο Σωτήρης Δογάνης, με την ευλογία και την παρουσία και εκεί, του Πατριάρχη μας.

Η πνευματική διάσταση και ο ρόλος του Σωτήρη Δογάνη

Για την παράσταση «Και Πατέρας και Μύθος, Γρηγόρης Μπιθικώτσης 1922-2005» που θα παρουσιαστεί στην Κωνσταντινούπολη και στην σκηνή του ιστορικού Ζωγραφείου Λυκείου, στις 20 Νοεμβρίου το Newsbeast συνομίλησε και με τον ερμηνευτή της εκδήλωσης και πρωτοψάλτη της Μητρόπολης Νέας Ιωνίας, Δρ. Θεολογίας και Βυζαντινής Μουσικολογίας ΕΚΠΑ, Σωτήρη Δογάνη.

Κύριε Δογάνη μιλήστε μας για την εκδήλωση στην Κωνσταντινούπολη και στο Ζωγράφειο Λύκειο, που θα συμμετέχετε.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση θεωρείται ύψιστης ευλογίας και σημασίας, όχι μόνο για εμάς, και για μένα προσωπικά, αλλά και για την ίδια την Ρωμιοσύνη δεδομένου ότι χαιρόμεθα της αιγίδος, της ευλογίας και της εμπιστοσύνης εκ μέρους της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ.κ Βαρθολομαίου και όλων των ιθυνόντων που πλαισιώνουν και στηρίζουν πραγματικά το στοιχείο της Ρωμιοσύνης στην Πόλη των Πόλεων, με προεξάρχοντα τον Γιάννη Δεμιρτζόγλου.

Εκεί λοιπόν και πρώτα ο Θεός και όπως σας είπε και η κυρία Μπιθικώτση πρόκειται να «ανεμίσουμε» στο πρόσωπο του «Σερ» του ελληνικού τραγουδιού και του ερμηνευτή της Ρωμιοσύνης Γρηγόρη Μπιθικώτση, την Ελλάδα και τον πολιτισμό μας και την παράδοση του βυζαντινού μέλους. Όλα αυτά βεβαίως με αφορμή την συγγραφή του τελευταίου βιβλίου της άξιας θυγατέρας και φυσικής συνέχειας του, Άννας Μπιθικώτση.

Η παράσταση φέρει τον ομώνυμο τίτλο του βιβλίου «Και Πατέρας και Μύθος, Γρηγόρης Μπιθικώτσης 1922-2005». Εκεί λοιπόν θα κληθώ και εγώ για μια ακόμη φορά στη σκηνή του Ζωγραφείου, ενώπιον της κορυφής της Ορθοδοξίας στην Οικουμένη, να διαλαλήσω την ευλογία που φέρει η παρουσία μου στο χώρο του Πολιτισμού και της Τέχνης.

Η ευλογία που αφορά στην εμπιστοσύνη του ίδιου του Γρηγόρη Μπιθικώτση απέναντι στο πρόσωπο μου, δεδομένου ότι υπήρξε ο μέντορας μου, και βεβαίως όλο αυτό θα συνδυαστεί με την ευλογία και την εντολή του Οικουμενικού μας Πατριάρχου προκειμένου να ανταποκριθώ και ως ιεροψάλτης στο περιβάλλον της μεγάλης Θεομητορικης αυτής εορτής στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στο Πέραν.