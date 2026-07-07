Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επιστροφή και του Δημήτρη Διαμαντίδη έπειτα από αυτή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και η Euroleague δεν το άφησε ασχολίαστο, κάνοντας σχετική ανάρτηση.

Καλοκαίρι των μεγάλων επιστροφών είναι το φετινό για τους «πράσινους», καθώς η αρχή έγινε από τον Ομπράντοβιτς, η συνέχεια δόθηκε με τον Μάικ Μπατίστ και τώρα ήρθε και αυτή του Διαμαντίδη.

Η ΚΑΕ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την Τρίτη (7/7) την επιστροφή του Διαμαντίδη που θα αναλάβει πόστο και θα έχει ξανά την ευκαιρία να συνεργαστεί με τον Ομπράντοβιτς, με τη Euroleague να κάνει μια… βόλτα στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, ανέβασε στα social media μια φωτογραφία από όταν ο Ομπράντοβιτς ήταν προπονητής του Παναθηναϊκού και είχε ως παίκτη τον Διαμαντίδη, γράφοντας: «Ακριβώς σαν τον παλιό καιρό».