Οι μεγάλες επιστροφές συνεχίζονται στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Δημήτρης Διαμαντίδης θα αναλάβει διοικητικό πόστο και θα συνεργαστεί και πάλι με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Από την ημέρα που επέστρεψε στους «πράσινους» ο Σέρβος τεχνικός όλοι περίμεναν την επιστροφή και του Διαμαντίδη και είναι πλέον γεγονός, όπως επιβεβαιώνει και η ΚΑΕ.

Ο θρύλος του Παναθηναϊκού, με τον οποίο κατέκτησε τρεις φορές τη Euroleague ενώ αναδείχθηκε MVP το 2011 και MVP του Final Four το 2007 και το 2011, θα αναλάβει διοικητικό πόστο και θα είναι και αυτός στο πλευρό του Ομπράντοβιτς, όπως και ο Μάικ Μπατίστ, σε αυτό το νέο ξεκίνημα.

Θα είναι η δεύτερη φορά που ο Διαμαντίδης θα αναλάβει διοικητικό πόστο καθώς υπήρξε τεχνικός διευθυντής από το 2020 μέχρι το 2022 και η επιστροφή του ήταν η μία από τις δύο συμφωνίες που είχε προαναγγείλει, μέσω των social media, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.