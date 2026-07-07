Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φρόντισε να ανεβάσει ξανά τον πήχη της προσμονής στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού, αφήνοντας μέσω Instagram να εννοηθεί ότι βρίσκονται στα σκαριά ακόμη δύο σημαντικές συμφωνίες.

Οι εξελίξεις στους «πράσινους» τρέχουν με γοργούς ρυθμούς, καθώς ο Μπράνκου Μπαντιό βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένεται και η άφιξη του Άιζακ Μπόνγκα, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Ωστόσο, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ άφησε να εννοηθεί πως οι κινήσεις δεν σταματούν εκεί. Σε νέο story που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εμφανίζεται να συνομιλεί τηλεφωνικά και, αφού αναφέρεται στις αφίξεις των Μπαντιό και Μπόνγκα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμη δύο προσθήκες.

«Ο… δεν το λέω, εντάξει! Και ο… τον περιμένω να έρθει σε λίγο στο γραφείο. Οκ!», ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά, χωρίς φυσικά να αποκαλύπτει τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται.

Προς το παρόν παραμένει άγνωστο αν οι νέες αυτές κινήσεις αφορούν μεταγραφές παικτών ή ενίσχυση του οργανισμού σε διοικητικό ή τεχνικό επίπεδο, με τους φίλους του Παναθηναϊκού να περιμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον τις επόμενες ανακοινώσεις.