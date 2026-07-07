Αναστάτωση προκλήθηκε στην πλαζ της Πάτρας, όταν λουόμενη τραυματίστηκε ελαφρά έπειτα από επαφή με μεγάλο ψάρι, το οποίο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, έμοιαζε με λαγοκέφαλο.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής, σε μια από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της Πάτρας, πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης. Η γυναίκα, περίπου 60 ετών, βρισκόταν στη θάλασσα μαζί με δύο φίλες της, όταν, όπως υποστήριξαν, τις πλησίασε ένα μεγάλο ψάρι.

«Τη χτύπησε στην κοιλιακή χώρα»

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, ο επικεφαλής του Κέντρου Υγείας Βόρειου Τομέα Πατρών, Χαράλαμπος Μπακόπουλος, ανέφερε ότι η γυναίκα έφτασε στο Κέντρο Υγείας περίπου στις 07:30 το πρωί.

Όπως του περιέγραψε η ίδια, μόλις μπήκε στη θάλασσα για να κολυμπήσει, είδε ένα μεγάλο ψάρι που, σύμφωνα με την εκτίμησή της, έμοιαζε με λαγοκέφαλο.

«Ήρθε κατά πάνω μου, με χτύπησε με το κεφάλι του στην τραχηλική χώρα και μου έκανε μία αμυχή», φέρεται να είπε η λουόμενη, σύμφωνα με τον κ. Μπακόπουλο. Η γυναίκα βγήκε από τη θάλασσα, διαπίστωσε ότι είχε αίμα στο σημείο του τραυματισμού, έπλυνε την περιοχή με σαπούνι στο ντους της παραλίας και στη συνέχεια μετέβη στο Κέντρο Υγείας.

Στο Κέντρο Υγείας της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έγινε περιποίηση του τραύματος, ενώ της δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες και φαρμακευτική αγωγή.

Ο κ. Μπακόπουλος διευκρίνισε ότι δεν επρόκειτο για δάγκωμα, αλλά για χτύπημα που προκάλεσε αμυχή και εκδορά. «Τη ρώτησα σήμερα πώς είναι στην υγεία της και μου είπε ότι είναι πάρα πολύ καλά», ανέφερε ο ίδιος.

Τι αναφέρουν οι μαρτυρίες

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες της λουόμενης και των δύο γυναικών που τη συνόδευαν, επρόκειτο για ένα μεγάλο ψάρι που έμοιαζε με λαγοκέφαλο. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, δεν μπορεί να υπάρξει απόλυτη βεβαιότητα για το είδος του ψαριού μόνο από τη μαρτυρία.

Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία στους λουόμενους, καθώς η πλαζ της Πάτρας συγκεντρώνει καθημερινά πολύ κόσμο, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο.

Τι πρέπει να κάνουν οι λουόμενοι σε ανάλογο περιστατικό

Ο κ. Μπακόπουλος επισήμανε ότι, σε περίπτωση τραυματισμού από ψάρι, οι λουόμενοι θα πρέπει να πλένουν καλά την περιοχή του τραύματος και να απευθύνονται άμεσα σε Κέντρο Υγείας ή νοσοκομείο, ώστε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Στην περίπτωση της λουόμενης, όπως είπε, έγινε αντιτετανικός ορός και χορηγήθηκε αντιβίωση. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να δημιουργείται πανικός, αλλά οι πολίτες να γνωρίζουν τα βασικά βήματα αντιμετώπισης και να ζητούν ιατρική βοήθεια όταν υπάρχει τραυματισμός.

Η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει συζητήσεις στην περιοχή για την παρουσία μεγάλων ψαριών κοντά στις ακτές.