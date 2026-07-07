Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.757,81 ευρώ επιβλήθηκε σε έναν άνδρα για πρόκληση φωτιάς σε περιοχή του Δήμου Ζηρού, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική και όπως επισημαίνει το ERTNews ο υπαίτιος εντοπίστηκε ύστερα από έρευνα που διενήργησαν ανακριτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Θεσπρωτικού και σε βάρος του επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας.

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει, ότι κατά την αντιπυρική περίοδο οι έλεγχοι είναι εντατικοί και καλεί τους πολίτες να τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα, ώστε να αποτρέπεται η εκδήλωση πυρκαγιών.