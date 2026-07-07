Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.757,81 ευρώ επιβλήθηκε σε έναν άνδρα για πρόκληση φωτιάς σε περιοχή του Δήμου Ζηρού, στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική και όπως επισημαίνει το ERTNews ο υπαίτιος εντοπίστηκε ύστερα από έρευνα που διενήργησαν ανακριτικοί υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Θεσπρωτικού και σε βάρος του επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο για παράβαση της αντιπυρικής νομοθεσίας.

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει, ότι κατά την αντιπυρική περίοδο οι έλεγχοι είναι εντατικοί και καλεί τους πολίτες να τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα, ώστε να αποτρέπεται η εκδήλωση πυρκαγιών.