Δύο Τούρκοι δημοσιογράφοι συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της έναρξης της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ανακοίνωσε το μέσο ενημέρωσης στο οποίο εργάζονταν και η ένωση υπεράσπισης των δικαιωμάτων MLSA.

Ο δημοσιογράφος Καϊχάν Αϊχάν, ο οποίος καλύπτει τη δίκη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου και της ομάδας του στο δημαρχείο για «διαφθορά», συνεληφθη το βράδυ της Δευτέρας στην κατοικία του για «διάδοση ψευδών ειδήσεων» και «θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου», ανακοίνωσε το μέσο ενημέρωσης στο οποίο εργάζεται, ο αντιπολιτευόμενος ιστότοπος «Bir Gün».

«Αν και όλες οι ερωτήσεις που τέθηκαν στον κ. Αϊχάν στο αστυνομικό τμήμα αφορούσαν τη δουλειά του και τη δικαστική διαδικασία (σ.σ. εναντίον του δημάρχου), η έρευνα που άρχισε το Ανακριτικό Γραφείο είναι για τρομοκρατικά εγκλήματα», διευκρίνισε ο «Bir Gün».

Ο Ιμάμογλου, ο οποίος βρίσκεται υπό κράτηση από το Μάρτιο 2025, δικάζεται από τις 9 Μαρτίου.

Εξάλλου, ο δημοσιογράφος Χαζάρ Ντοστ τέθηκε υπό κράτηση, επίσης στην Κωνσταντινούπολη, για τη συμμετοχή του σε μια διαδήλωση το 2018 και μια διαδικασία «είχε οδηγήσει στην αθώωσή του», διευκρινίζει η MLSA.

«Ο Ντοστ συνελήφθη ενώ έκανε τα ψώνια του στον μανάβη της γειτονιάς του. Τέθηκε υπό κράτηση στο πλαίσιο μιας υπόθεσης για υποτιθέμενη συμμετοχή σε μια δράση το 2018».

Η εισαγγελία είχε ασκήσει έφεση κατά της αθώωσής του, όμως «ο εισαγγελέας ζήτησε να κρατηθεί, αντί να τον καλέσει για μια κατάθεση». Ο δημοσιογράφος πρόκειται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου, σύμφωνα με τον δικηγορικό σύλλογο.

Οι συλλήψεις έχουν δεκαπλασιαστεί με στόχο όλους τους κύκλους αλλά και μεμονωμένες φωνές, που επικρίνουν την κυβέρνηση, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποδέχεται σήμερα και αύριο τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων του ΝΑΤΟ για μια συνοδο κορυφής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.