Ο Γιώργος Μαζωνάκης δίνει νέα τηλεοπτική συνέντευξη αυτή την Κυριακή, 12 Ιουλίου, στις 21:00, μέσα από το έκτακτο επεισόδιο της εκπομπής «ΤΕΤ-Α-ΤΕΤ στον ALPHA» με τον Τάσο Τρύφωνος.

Η εκπομπή, η οποία είχε ολοκληρώσει τον κύκλο της για τη φετινή σεζόν στις αρχές Ιουνίου, επιστρέφει αποκλειστικά για τη συνάντηση με τον τραγουδιστή, ο οποίος ανοίγει την πόρτα του σπιτιού του και μιλά για γεγονότα που απασχόλησαν έντονα τη δημόσια ζωή του το τελευταίο διάστημα.

Στη διάρκεια της συνέντευξης αναφέρεται στις σχέσεις με την οικογένειά του και στη δικαστική διαμάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη, στον ακούσιο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο, στην καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση, στις αναφορές του περί εκβιασμού, αλλά και στη στάση συναδέλφων του απέναντί του.

Παράλληλα, μιλά για τη σχέση του με τη θρησκεία, το The Voice, τη μοναξιά και την αγάπη που, όπως λέει, εισπράττει από τον κόσμο.

Το μήνυμα που είχε δημοσιεύσει πριν από τη συνέντευξη

Λίγες εβδομάδες πριν από την τηλεοπτική του εμφάνιση, στις 23 Ιουνίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προϊδεάσει το κοινό ότι ετοιμάζεται να τοποθετηθεί δημόσια.

Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στα stories του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram είχε δηλώσει:

«Κυρίες και Κύριοι στη ζωή με διέκρινε μία ευγένεια, η οποία παραλίγο να με καταστρέψει. Εννοώντας ότι τα πράγματα που μου ανήκαν, περίμενα να μου δοθούν από μόνα τους και όχι να τα διεκδικήσω εγώ. Για να μην στεναχωρήσω τους άλλους, να μην τους ξεβολέψω, να πάω κόντρα στα δεδομένα τους».

Στη συνέχεια είχε εξηγήσει ότι επιθυμία του ήταν να παρουσιάσει ο ίδιος τη δική του πλευρά των γεγονότων.

«Έτσι λοιπόν μέσα από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, θα μιλήσω για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα, χωρίς κανένα δημοσιογράφο, χωρίς κανένα κανάλι, χωρίς καμιά εφημερίδα. ΄Έτσι όπως είναι, χωρίς φίλτρο…»