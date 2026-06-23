Μια απρόσμενη παρέμβαση πραγματοποίησε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Instagram, επιλέγοντας να τοποθετηθεί δημόσια και χωρίς διαμεσολαβητές για εκκρεμότητες που αφορούν την προσωπική και επαγγελματική του πορεία.

Μέσα από ένα σύντομο βίντεο στην ενότητα των ιστοριών (stories) του προσωπικού του προφίλ, ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε την πρόθεσή του να μιλήσει ανοιχτά για όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.

Ο ίδιος αναφέρθηκε αρχικά στη στάση ζωής που κρατούσε μέχρι τώρα, σημειώνοντας πώς αυτή επέδρασε στην καθημερινότητά του.

«Κυρίες και Κύριοι στη ζωή με διέκρινε μία ευγένεια, η οποία παραλίγο να με καταστρέψει. Εννοώντας ότι τα πράγματα που μου ανήκαν, περίμενα να μου δοθούν από μόνα τους και όχι να τα διεκδικήσω εγώ. Για να μην στεναχωρήσω τους άλλους, να μην τους ξεβολέψω, να πάω κόντρα στα δεδομένα τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αποκαλύψεις χωρίς φίλτρα και μεσάζοντες

Στη συνέχεια του μηνύματός του, ο καλλιτέχνης έδωσε το στίγμα για τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστεί τις δημόσιες εμφανίσεις και τις δηλώσεις του από εδώ και στο εξής.

Η απόφασή του να χρησιμοποιήσει τη δύναμη του διαδικτύου δείχνει την ανάγκη του για άμεση επικοινωνία με το κοινό, μακριά από τηλεοπτικά πλατό και συνεντεύξεις.

«Έτσι λοιπόν μέσα από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, θα μιλήσω για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα, χωρίς κανένα δημοσιογράφο, χωρίς κανένα κανάλι, χωρίς καμιά εφημερίδα. ΄Έτσι όπως είναι, χωρίς φίλτρο…», κατέληξε στην ανάρτησή του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες παρεμβάσεις το αμέσως επόμενο διάστημα.