Τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα χρησιμοποιήθηκαν στο αιματηρό ένοπλο επεισόδιο στα Βορίζια Ηρακλείου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Αυτό προκύπτει, σύμφωνα με το cretalive.gr, από την επίσημη έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης των εργαστηρίων της ΕΛΑΣ, στην οποία εξετάστηκαν τα ευρήματα από τον τόπο της αιματοχυσίας.

Συνολικά, οι ειδικοί εξέτασαν 124 κάλυκες που περισυνελέγησαν από διάφορα σημεία. Από την ανάλυσή τους διαπιστώθηκε ότι είχαν χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα.

Κάλυκες από 9άρια, καλάσνικοφ, περίστροφο και καραμπίνα

Σύμφωνα με την έκθεση, εξετάστηκαν 124 κάλυκες, 8 βολίδες, 5 θραύσματα, ένας πυρήνας βολίδας, ένα σκάγι και δύο μεταλλικά ρινίσματα.

Οι κάλυκες που εντοπίστηκαν προέρχονται από:

πέντε όπλα τύπου 9mm,

τέσσερα πολεμικά όπλα τύπου καλάσνικοφ,

ένα περίστροφο 38 Special,

ένα όπλο 380 Auto,

ένα όπλο 7,65 mm,

και ένα λειόκαννο όπλο ή καραμπίνα.

Για τους κάλυκες των 9 mm, στην έκθεση αναφέρεται ότι, με βάση τη μορφολογία των ιχνών, έχουν πυροδοτηθεί από πιστόλια τύπου Glock ή παρόμοιου τύπου.

Τέσσερα καλάσνικοφ στην αιματηρή συμπλοκή

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα ευρήματα που αφορούν τα όπλα τύπου καλάσνικοφ.

Στην έκθεση γίνεται λόγος για 76 κάλυκες καλάσνικοφ συνολικά, οι οποίοι διαχωρίστηκαν σε ομάδες, καθώς, σύμφωνα με τους ειδικούς, προέρχονται από τέσσερα διαφορετικά όπλα του ίδιου τύπου.

Ανά όπλο, οι κάλυκες κατανέμονται ως εξής:

16 κάλυκες από το πρώτο όπλο,

21 κάλυκες από το δεύτερο,

27 κάλυκες από το τρίτο,

και 12 κάλυκες από το τέταρτο.

Το στοιχείο αυτό δείχνει, σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη, ότι στην αιματηρή συμπλοκή χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά καλάσνικοφ.

Τουλάχιστον δύο καλάσνικοφ πυροβόλησαν προς τον 39χρονο

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η βολίδα που αφαιρέθηκε από τη σορό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη δεν κατέστη δυνατό να συνδεθεί με κάποιο από τα τέσσερα συγκεκριμένα καλάσνικοφ που ταυτοποιήθηκαν μέσω των καλύκων.

Ωστόσο, στο αγροτικό όχημα του 39χρονου εντοπίστηκε και θραύσμα από άλλη βολίδα, επίσης διαμετρήματος 7,62×39, που αντιστοιχεί σε πυρομαχικό καλάσνικοφ.

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών αναφέρει ότι τα ίχνη της φονικής βολίδας και του θραύσματος που βρέθηκε στο όχημα δεν ταυτίζονται.

Συνεπώς, σύμφωνα με την εκτίμηση που προκύπτει από τα ευρήματα, κατά του Φανούρη Καργάκη χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον δύο διαφορετικά όπλα τύπου καλάσνικοφ.

Δεν ταυτοποιήθηκε το όπλο της φονικής βολίδας

Η εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη πιστοποιεί ότι η φονική βολίδα και το θραύσμα που βρέθηκε στο όχημα του 39χρονου προέρχονται από διαφορετικά όπλα.

Δεν μπορεί, ωστόσο, να απαντήσει ποιο από τα τέσσερα καλάσνικοφ που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν στο επεισόδιο έριξε τη φονική βολή.

Το στοιχείο αυτό παραμένει κρίσιμο για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς οι αρχές επιχειρούν να αποτυπώσουν με ακρίβεια τον αριθμό των όπλων, τις κατευθύνσεις των πυρών και τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου στην αιματηρή συμπλοκή.

Σύνδεση 9αριού με παλαιότερα περιστατικά στο Τυμπάκι

Σημαντικό εύρημα της πραγματογνωμοσύνης είναι και η αναφορά ότι κάποιοι από τους κάλυκες που βρέθηκαν στον τόπο του επεισοδίου φέρονται να έχουν πυροδοτηθεί από το ίδιο 9άρι όπλο που είχε εμπλοκή σε δύο παλαιότερα ένοπλα περιστατικά στο Τυμπάκι.

Το στοιχείο αυτό εξετάζεται από τις αρχές, καθώς ενδέχεται να συνδέει το όπλο με προηγούμενες υποθέσεις και να δώσει νέα κατεύθυνση στην έρευνα.

Η βαλλιστική έκθεση, πάντως, αποτυπώνει την ένταση και την έκταση του ένοπλου επεισοδίου στα Βορίζια, με μεγάλο αριθμό καλύκων, πολλαπλά όπλα και διαφορετικούς τύπους πυρομαχικών.