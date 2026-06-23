Με μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Θωμαή Απέργη αποχαιρέτησε δημόσια τον θείο της Γιώργο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του. Η τραγουδίστρια επέλεξε να μοιραστεί τις σκέψεις της με τους διαδικτυακούς της φίλους, συνδέοντας μάλιστα τη δύσκολη αυτή οικογενειακή απώλεια με μια προσωπική δοκιμασία της ίδιας ημέρας.

Η ίδια περιέγραψε τα συναισθήματά της και έστειλε ένα μήνυμα συμπαράστασης προς τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς της.

«Σήμερα αποχαιρετάμε έναν άνθρωπο δικό μας, τον θείο μου, τον Γιώργο, τον πατέρα του Θανάση, τον άντρα της Ισμήνης. Αγχώνομαι τόσο πολύ για την σημερινή εξέταση… Όμως… η ζωή βρίσκει πάντα τρόπους να σου υπενθυμίζει τα σημαντικά και κυρίως πόσο εύθραστοι είμαστε. Ας είμαστε μαζί λοιπόν σ’ αυτό το ταξίδι της ζωής όχι χώρια, όχι απέναντι. Είμαι μαζί σας ακόμα κι αν δεν είμαι με τη φυσική μου παρουσία. Καλή δύναμη, σας αγαπώ», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.