Ο Γιάννης Σμαραγδής απάντησε στην ιδιαίτερη ατάκα του Δημήτρη Πιατά για τον λόγο που δεν έχει αποδεχτεί μέχρι τώρα τις προτάσεις συνεργασίας του Έλληνα σκηνοθέτη. Όπως ανέφερε ο ίδιος με μπόλικο μαύρο χιούμορ, λέει «όχι», επειδή «όσοι ηθοποιοί συνεργάζονται μαζί του και είναι κάποιας ηλικίας, μετά πεθαίνουν».

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στους Σωτήρη Μουστάκα και Στάθη Ψάλτη, με τους οποίους ο Γιάννης Σμαραγδής είχε συνεργαστεί, πριν αυτοί φύγουν από τη ζωή, αφήνοντας όμως με την παρουσία τους στις ταινίες του, έντονο το υποκριτικό τους αποτύπωμα και πέρασμα. Ωστόσο, και οι δύο δεν πρόλαβαν να δουν τις ταινίες στις οποίες συμμετείχαν, καθώς πέθαναν πριν αυτές βγουν στις κινηματογραφικές αίθουσες. Πιο συγκεκριμένα, ο Σωτήρης Μουστάκας πέθανε λίγους μήνες πριν κυκλοφορήσει ο «El Greco» το 2007 και το ίδιο συνέβη με τον Στάθη Ψάλτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή επίσης λίγους μήνες πριν την προβολή του «Καζαντζάκη», το 2017.

Τώρα, ο Γιάννης Σμαραγδής στην απάντησή του προς τον Δημήτρη Πιατά, αποκαλύπτει μεταξύ άλλων για πρώτη φορά και το παρασκήνιο πίσω από τη συνεργασία του με τους δύο αξέχαστους ηθοποιούς, οι οποίοι -όπως αναφέρει- κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων είχαν καρκίνο και δεν τον είχαν ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας τους.

Η απάντηση του Γιάννη Σμαραγδή

«Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τον Κύριο Πιατά να μην ανησυχεί μήπως παίξει σε κάποια ταινία μου και μετά πεθάνει γιατί δεν σκοπεύω να τον καλέσω για κανένα ρόλο. Τώρα ότι τον κυνηγάω από τότε που γεννήθηκα να παίξει σε ταινίες μου είναι της φαντασίας του και μόνο, εκτός και αν είναι κακόγουστο αυτοσαρκαστικό χιούμορ.

Είναι καλός ηθοποιός, όμως ποτέ δεν με ενδιέφερε η υποκριτική του μανιέρα… Υποχρεώνομαι όμως να απαντήσω για τα κακόβουλα και δηλητηριώδη σχόλια για τη σχέση μου με δύο τεράστια μεγέθη ηθοποιών, του φίλου Σωτήρη Μουστάκα και του Στάθη Ψάλτη.

Και ο Σωτήρης Μουστάκας και ο Στάθης Ψάλτης όταν ήρθαν να παίξουν στις ταινίες μου, και οι δύο είχαν καρκίνο και δεν μου το είπαν. Και οι δύο ήρθαν εν γνώσει τους ότι αφήνουν το τελευταίο καλλιτεχνικό τους ίχνος στις ταινίες που είχα την τιμή να σκηνοθετώ. Και οι δύο ήταν ολοκληρωμένες ψυχές. Και στις ολοκληρωμένες ψυχές τους δίδεται από το σύμπαν η ευλογία να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίον θα “φύγουν”, όπως λένε οι γνωρίζοντες.

Ο Μουστάκας ήταν μια ολοκληρωμένη ψυχή γιατί ήταν ένας αληθινός Έλληνας πατριώτης και από παιδί αγωνιστής κατά των Άγγλων κατακτητών στην Κύπρο. Επιπλέον, ήταν πολύ καλός άνθρωπος και εξαιρετικά υποστηρικτικός στους νέους ηθοποιούς πάνω στη σκηνή.

Ήρθε να παίξει στην ταινία EL GRECO το ρόλο του ζωγράφου Τισιάνο ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ, για να πει το πράγμα που βαθιά πίστευε για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό.

Σ’ αυτό βρεθήκαμε συνοδοιπόροι.

Πιστεύαμε βαθιά και οι δύο στη μέσα ανώτερη Πατρίδα.

Εξ’ αυτού στην ταινία παίζοντας τον Τισιάνο απευθυνόμενος στον Έλληνα Γκρέκο και δείχνοντας ένα πίνακα του λέει: «ο μύθος του Τιτυού, ένας δικός μας μύθος, Ελληνικός». Για να αφήσει πίσω του το Ελληνικός έπαιξε στη ταινία. Και το έκανε συνειδητά αφού είχε προηγηθεί μια συνέντευξη του στο Γιώργο Παπαδάκη που είπε ότι θέλω πάνω στο φέρετρό μου την ελληνική σημαία.

Έτσι αποφάσισε να φύγει ο Σωτήρης λέγοντας σαν τελευταία φράση ως διαθήκη το ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ όπως ακριβώς έκανε και ο Καβάφης γράφοντας: «Εμείς Ελληνικός καινούργιος κόσμος μέγας».

Ο Στάθης Ψάλτης ήταν ένας άνθρωπος που την ουσιαστική διαδρομή της ψυχής του πολλοί άνθρωποι δεν την ξέρουν. Ο Στάθης Ψάλτης ήταν μέγας φιλάνθρωπος, έκανε ταινίες στη σειρά συντηρώντας φτωχές οικογένειες, τους αγόραζε σπίτια και είχε μια απίστευτη κατανόηση στους αδύναμους. Ήταν κι αυτός μεγάλη ψυχή. Και αυτός διάλεξε να αφήσει την ψυχή του στο έργο ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ. Λίγο πριν αναχωρήσει για τους βαθείς κρυφούς κυπαρισσώνες είπε στην κόρη του Μαρία όταν δεις την ταινία θα είσαι πολύ υπερήφανη για τον πατέρα σου. Πράγμα που έγινε στην πρεμιέρα της ταινίας όπου παρευρέθηκε!

Το ότι ήρθε να παίξει στην ταινία και να αποθέσει την ψυχή του το λέει καθαρά στη συνέντευξη που άφησε πίσω του στο making of της ταινίας. Δεν θα πω άλλα… Εξ’ αυτού στην κηδεία του η οικογένειά του μου ζήτησε να εκφωνήσω εγώ τον επικήδειο εκ μέρους της.

Κύριε Πιατά, συνιστώ λίγο σεβασμό για τους μεγάλους ανθρώπους που φεύγουν και που επιλέγουν το πώς θα φύγουν. Εύχομαι όταν θα φύγει η ψυχή σου (όλοι θα φύγουμε) να είναι τόσο αγαθή ώστε να επιλέξει σε ποιο έργο να καταθέσει το τελευταίο καλλιτεχνικό σου ίχνος.

Πάντως όπως είπαμε, μην ανησυχείτε, δε θα είναι σε δικό μου έργο».

Η ατάκα του Δημήτρη Πιατά που προκάλεσε αίσθηση

Με μια δόση μαύρου χιούμορ, ο Δημήτρης Πιατάς είπε: «Ο Γιάννης Σμαραγδής με κυνηγάει χρόνια να παίξω σε ταινία του και την έχω γλιτώσει. Όποιος επώνυμος, κάποιας ηλικίας, παίζει σε ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, πεθαίνει μετά, όπως ο Σωτήρης Μουστάκας και ο Στάθης Ψάλτης. Οπότε, δεν θέλω να παίξω σε ταινία του Σμαραγδή, γιατί δεν θέλω να πεθάνω ακόμα».