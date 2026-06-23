Στο επίκεντρο των εξελίξεων για την υγεία βρέθηκε η αχαϊκή πρωτεύουσα, με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, να πραγματοποιεί εκτεταμένη περιοδεία και να ολοκληρώνει την επίσκεψή του στην πόλη της Πάτρας, περνώντας το κατώφλι τριών μεγάλων νοσοκομειακών ιδρυμάτων, καθώς και του Κέντρου Υγείας του βορείου τομέα.

Πρώτος σταθμός και σημείο αιχμής της υπουργικής επίσκεψης ήταν το «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας. Εκεί, ο κ. Γεωργιάδης ενημερώθηκε για την πορεία των υποδομών, καθώς ανακοινώθηκε πως μπαίνουν στην τελική ευθεία οι εργασίες πλήρους ανακαίνισης των χειρουργικών αιθουσών. Παράλληλα, έχει ήδη ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των σοβαρών ζημιών που είχαν προκληθεί από την πυρκαγιά στον τρίτο όροφο του κτιρίου.



Όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο Άδωνις Γεωργιάδης, «είμαι εδώ για να επιθεωρήσω τα έργα, τα οποία παραδίδονται μέσα στις επόμενες εβδομάδες και που αλλάζουν παντελώς το νοσοκομείο» και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει καμία δαπάνη και καμία πολιτική απόφαση που δεν θα λάβουμε για να κρατηθεί όρθιο και να προοδεύσει ακόμα περισσότερο το ‘Καραμανδάνειο’ νοσοκομείο, το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο της Δυτικής Ελλάδας. Και το πρόβλημα με τους ακτινολόγους θα το λύσουμε σχεδόν άμεσα, με όλα τα εργαλεία που έχουμε ήδη θέσει σε χρήση».

Στην συνέχεια, ο υπουργός Υγείας επισκέφθηκε το νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου προχωρούν, όπως ανακοινώθηκε, οι εργασίες για το νέο φαρμακείο και την αποθήκη υλικού, με το έργο να ολοκληρώνεται έως τα τέλη Οκτωβρίου.



Σε δηλώσεις που έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το έργο του φαρμακείου προχωράει λίγο καθυστερημένα, αλλά θα παραδοθεί και θα λειτουργήσει εντός του έτους, κάτι που είναι μεγάλη αναβάθμιση για το νοσοκομείο. Παράλληλα, πραγματοποιήσαμε και μία μακρά σύσκεψη για τον γραμμικό επιταχυντή, για να δούμε πως μπορούμε να βελτιώσουμε τους χρόνους μας και τους αριθμούς των νοσηλευόμενων ασθενών. Καίτοι έχουμε φέρει ένα πολύ καινούριο μηχάνημα και επιπλέον προσωπικό, όπως μας ζητήθηκε, ακόμα υπάρχει δυσκολία στην εξυπηρέτηση όλων των ασθενών. Επιστρέφοντας στο υπουργείο θα εξετάσουμε τι επιπλέον λύση μπορούμε να δώσουμε, αφού πρώτα ξεκαθαρίσω ότι όλα τα αιτήματα που μας είχαν τεθεί έχουν γίνει δεκτά και έχουν ήδη υλοποιηθεί».



Κατόπιν, ο Άδωνις Γεωργιάδης επισκέφθηκε το κέντρο υγείας βορείου τομέα της Πάτρας, όπου επιθεώρησε τα έργα για την εγκατάσταση του νέου σύγχρονου μαγνητικού τομογράφου και του νέου μαστογράφου. Όπως σημείωσε στις δηλώσεις που έκανε, «το συγκεκριμένο κέντρο υγείας είναι ένα πραγματικό νοσοκομείο σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αλλά με άρτιο εξοπλισμό» και συμπλήρωσε: «Ολοκληρώνονται οι εργασίες σε δύο εβδομάδες και θα πάρουμε τις σχετικές πιστοποιήσεις από τον Δημόκριτο. Έχουμε φέρει καινούρια μηχανήματα, ψηφιακό μαστογράφο και καινούριες οδοντιατρικές έδρες. Και πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση να κάνουμε τα εγκαίνια του πλήρως ανακατασκευασμένου και αναβαθμισμένου κέντρου, στις αρχές Σεπτεμβρίου. Θέλω για άλλη μία φορά να πω στον κόσμο να εμπιστεύεται τα κέντρα υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Εδώ θα βρει ευκολότερα ραντεβού, γρηγορότερη εξυπηρέτηση, γρηγορότερα αποτελέσματα εξετάσεων και αυτό θα βοηθήσει να αποσυμφορηθούν τα μεγάλα νοσοκομεία που τα χρειαζόμαστε για πολύ βαριά περιστατικά».

Τελευταίος σταθμός της επίσκεψης του υπουργού Υγείας στην Πάτρα ήταν το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο, όπου ενημερώθηκε για τα έργα ανακαίνισης που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, έως την Παρασκευή θα δοθεί σε χρήση η πρώτη φάση ανακαίνισης του υφιστάμενου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, ενώ στη συνέχεια θα παραδοθεί και η Β’ φάση του έργου. Παράλληλα, προχωρούν οι εργασίες επέκτασης του ΤΕΠ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής της νέας Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος», η οποία υλοποιείται με δωρεά της Μαριάννας Ι. Λάτση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Μάλιστα, όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο υπουργός Υγείας, «δεν θα κουραστώ να εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου στη μεγάλη κυρία του ΕΣΥ, την κυρία Μαριάννα Λάτση, όπου όταν της ζήτησα να φτιάξουμε εδώ στο Ρίο, για τους ασθενείς της Δυτικής Ελλάδος, μία νέα μονάδα ημερήσιας νοσηλείας οικολογικών ασθενών, είπε αμέσως ναι» και πρόσθεσε: «Θέλω όμως να αποκαλύψω και κάτι ακόμα. Πριν από λίγες μέρες, της ζήτησα να αναβαθμίσουμε το ρομποτικό μηχάνημα που είχαμε αρχικά παραγγείλει, σε ένα πολύ καλύτερο αλλά και πολύ ακριβότερο. Είπε αμέσως ναι, προκειμένου το κέντρο αυτό να έχει τα καλύτερα μηχανήματα, ενώ τα εγκαίνια θα τα κάνουμε, τον Φεβρουάριο του 2027. Στην προκήρυξή μας, που ολοκληρώνεται αύριο, έχουμε βάλει τρεις θέσεις ογκολόγων για να έρθουν εδώ στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο και να πιάσουν δουλειά από την πρώτη μέρα. Σκοπός μας είναι με αυτή την καταπληκτική μονάδα, πρώτον να ανακουφίσουμε όλους τους ασθενείς της Δυτικής Ελλάδος που χρειάζονται να κάνουν τις χημειοθεραπείες τους με αξιοπρέπεια και δεύτερον, να εξοικονομήσουμε χώρο στο κεντρικό κτίριο του πανεπιστημιακού νοσοκομείου, για να προσθέσουμε κρεβάτια, ώστε να εξαφανίσουμε τα ράντζα και να μην ταλαιπωρείται κανένας».



Ταυτόχρονα, όπως υπογράμμισε ο Άδωνις Γεωργιάδης, «με αυτά τα έργα, τα ΤΕΠ και τη μονάδα ‘Νίκος Κούρκουλος’, το πανεπιστημιακό νοσοκομείο παίρνει ζωή για άλλα 20 χρόνια και είμαστε πραγματικά υπερήφανοι».