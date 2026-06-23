Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η δραστηριότητα του πρώην επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου στη ΜΚΟ Fight Impunity είχε εγκριθεί μετά την αποχώρησή του από το Σώμα των Επιτρόπων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Κώδικα Δεοντολογίας.

Η διευκρίνιση έγινε μετά τις πληροφορίες περί έκδοσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης σε βάρος του από τις βελγικές δικαστικές αρχές, στο πλαίσιο της υπόθεσης Qatargate.

Παράλληλα, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι δεν έχει λάβει κανένα αίτημα από τις βελγικές αρχές για άρση της ασυλίας του πρώην επιτρόπου, ούτε αίτημα από τον ίδιο για ενδεχόμενη νομική συνδρομή.

«Δεν έχουμε λάβει κανένα αίτημα για άρση της ασυλίας του πρώην επιτρόπου, ούτε έχουμε λάβει οποιοδήποτε αίτημα από τον ίδιο σχετικά με ενδεχόμενη νομική συνδρομή», δήλωσε ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μπάλας Ουζβάρι, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες.

Η έγκριση από την Κομισιόν

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπενθύμισε ότι, κατά τα δύο πρώτα χρόνια μετά την αποχώρησή τους, τα μέλη του Κολεγίου των Επιτρόπων υποχρεούνται να ζητούν άδεια από την Επιτροπή για δραστηριότητες που αναλαμβάνουν μετά τη θητεία τους.

Στην περίπτωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, η Κομισιόν είχε ζητήσει τον Φεβρουάριο του 2021 τη γνώμη της ανεξάρτητης Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία διατύπωσε δημόσια τη θέση της.

Στη συνέχεια, το Κολέγιο των Επιτρόπων ενέκρινε τη δραστηριότητα του κ. Αβραμόπουλου στη Fight Impunity, θέτοντας «συγκεκριμένους όρους» και «ορισμένες επιφυλάξεις».

Ο κ. Ουζβάρι υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η έγκριση της συγκεκριμένης δραστηριότητας αποτελεί διαφορετικό ζήτημα από τυχόν ισχυρισμούς περί μεταγενέστερης παραβατικής συμπεριφοράς.

Δεν σχολιάζει την ουσία της υπόθεσης

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν αρνήθηκε να σχολιάσει την ουσία της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι η ποινική διαδικασία που διεξάγεται από τις βελγικές αρχές βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιορίστηκε στο να διευκρινίσει δύο σημεία: πρώτον, ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει αίτημα για άρση ασυλίας του πρώην επιτρόπου και, δεύτερον, ότι η δραστηριότητά του στη Fight Impunity είχε εγκριθεί θεσμικά με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Επανεξέταση μετά το ξέσπασμα του Qatargate

Ο κ. Ουζβάρι ανέφερε επίσης ότι τον Δεκέμβριο του 2022, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο Qatargate, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανεξέτασε την υπόθεση.

Σκοπός της επανεξέτασης ήταν να διαπιστωθεί αν υπήρχαν ενδείξεις παραβίασης των όρων που είχαν τεθεί για τη δραστηριότητα του Δημήτρη Αβραμόπουλου στη Fight Impunity.

Η Επιτροπή ζήτησε τότε διευκρινίσεις από τον πρώην επίτροπο.

«Εκείνη τη στιγμή δεν είχαμε καμία ένδειξη παραβίασης των όρων που περιλαμβάνονταν στην αντίστοιχη απόφαση», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Η συμμετοχή στη Fight Impunity

Η ΜΚΟ Fight Impunity βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών για το Qatargate, καθώς ιδρυτής της ήταν ο πρώην ευρωβουλευτής Αντόνιο Παντσέρι, βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, μετά την αποχώρησή του από το Σώμα των Επιτρόπων το 2019, είχε ζητήσει και λάβει την εξουσιοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να συμμετάσχει στο τιμητικό συμβούλιο της ΜΚΟ.

Η συμμετοχή του συνοδευόταν από αμοιβή ύψους 5.000 ευρώ μηνιαίως για συμβουλευτικές δραστηριότητες.

Ο ίδιος, μαζί με άλλες εξέχουσες προσωπικότητες που συμμετείχαν στο συμβούλιο της Fight Impunity, παραιτήθηκε τον Δεκέμβριο του 2022, μετά τις αποκαλύψεις για το Qatargate.

Το τι διευκρινίζει η Επιτροπή

Με τη σημερινή τοποθέτηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι η δραστηριότητα του Δημήτρη Αβραμόπουλου στη Fight Impunity είχε περάσει από την προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης.

Την ίδια στιγμή, όμως, διαχωρίζει αυτή την έγκριση από οποιαδήποτε μεταγενέστερη ποινική αξιολόγηση των βελγικών αρχών, για την οποία δεν τοποθετείται.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, ενώ η Κομισιόν δηλώνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει αίτημα για άρση ασυλίας του πρώην επιτρόπου.