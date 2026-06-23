Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014–2019), Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε από τη βελγική Δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate.

Το σχετικό αίτημα διαβίβασε αμελλητί στη Βουλή ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπούγας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η βελγική Δικαιοσύνη αποδίδει τρία αδικήματα σε βάρος του κ. Αβραμόπουλου.

Ειδικότερα, η δικογραφία κατά το βελγικό δίκαιο περιλαμβάνει τα εξής αδικήματα:

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Δημόσια διαφθορά

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Κατά το ελληνικό δίκαιο τα αδικήματα αφορούν:

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Δωροληψία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Αβραμόπουλος έχει κάνει γνωστό πως συναινεί στην άρση της ασυλίας του δηλώνοντας πως δεν εμπλέκεται στην υπόθεση και δεν διέπραξε κάποια επιλήψιμη ενέργεια.

Η σκυτάλη της υπόθεσης περνά πλέον στη Βουλή, η οποία θα αποφασίσει αν θα άρει την ασυλία του κ. Αβραμόπουλου, ο οποίος σήμερα είναι βουλευτής Ηλείας.

Εάν η Βουλή ανάψει το «πράσινο φως» για την άρση της ασυλίας του, ο κ. Αβραμόπουλος θα πρέπει να εμφανιστεί στον εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος θα του θέσει το ερώτημα αν συναινεί στο σχετικό αίτημα.

Στην περίπτωση που ο κ. Αβραμόπουλος συναινέσει, ο πρόεδρος Εφετών θα αποφασίσει για την παράδοσή του στις βελγικές αρχές, ενώ σε διαφορετική περίπτωση, θα συνεδριάσει το δικαστικό συμβούλιο για να κρίνει εάν θα παραδοθεί ή όχι ο πρώην Ευρωπαίος επίτροπος στο Βέλγιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο ένταλμα, που εκδόθηκε σε βάρος του κ. Αβραμόπουλου για να δώσει εξηγήσεις για τρία αδικήματα, γίνεται αναφορά σε ταξίδι που φέρεται να πραγματοποίησε με τα παιδιά του στο Κατάρ, καθώς και στο γεγονός πως ήταν ειδικός απεσταλμένος της Κομισιόν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Aρχές καταλογίζουν στον κ. Αβραμόπουλο ότι με προσωπική του παρέμβαση καταργήθηκε η βίζα για Ευρωπαίους πολίτες στο Κατάρ.