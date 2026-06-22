Κατηγορηματική απάντηση έδωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για το θέμα του οργανισμού Fight Impunity, μετά από πληροφορίες που, όπως αναφέρει ο ίδιος, του μετέφεραν δημοσιογράφοι, σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς τις ελληνικές, με το οποίο επιχειρείται σύνδεση του ονόματός του με την υπόθεση.

Ο πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρίπτει πλήρως οποιαδήποτε εμπλοκή του, κάνοντας λόγο για αναφορές «χωρίς καμία βάση».

«Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ», αναφέρει στη δήλωσή του.

Όπως σημειώνει, το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του «έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», έπειτα από απόφαση υπογεγραμμένη από την πρόεδρο της Κομισιόν, Ursula von der Leyen.

«Η συμμετοχή μου ήταν νόμιμη, ελεγμένη και δηλωμένη»

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή του στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με διεθνείς προσωπικότητες, ήταν «απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη».

Παράλληλα, τονίζει ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του, «άμεση ή έμμεση», σε οτιδήποτε επιλήψιμο.

Στη δήλωσή του χρησιμοποιεί ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και σύνδεσης του ονόματός του με την υπόθεση Fight Impunity.

Όπως αναφέρει, μια τέτοια προσπάθεια, είτε μέσω «αβάσιμων αναφορών» είτε μέσω «διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών», είναι «αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη» και θα αντιμετωπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο.

«Δεν θα κάνω χρήση βουλευτικής ασυλίας»

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δηλώνει, επίσης, ότι δεν προτίθεται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας.

Αντιθέτως, όπως τονίζει, θα απευθυνθεί ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να υπάρξει θεσμική κρίση.

«Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί», αναφέρει χαρακτηριστικά.