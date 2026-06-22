Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην πολύκροτη υπόθεση του Qatargate, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, οι βελγικές αρχές προχώρησαν στην έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου επιτρόπου και νυν βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι ερευνητικές αρχές εξετάζουν πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση, αποδίδοντάς του το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Στο πλαίσιο της έρευνας φέρεται να εξετάζεται οικονομικό όφελος που ανέρχεται σε περίπου 73.000 ευρώ.

Η σύνδεση με την υπόθεση Qatargate

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η συνεργασία του κ. Αβραμόπουλου με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής Αντόνιο Παντσέρι, κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση Qatargate.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μετά την ολοκλήρωση της θητείας του ως Ευρωπαίου επίτροπου, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος παρείχε υπηρεσίες στη συγκεκριμένη οργάνωση, λαμβάνοντας αμοιβή ύψους 5.000 ευρώ μηνιαίως. Το συνολικό ποσό που φέρεται να καταβλήθηκε εξετάζεται από τις βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για πιθανό οικονομικό όφελος.

Πηγές αναφέρουν ότι ο πρώην επίτροπος είχε κληθεί να καταθέσει ενώπιον των βελγικών αρχών πριν από περίπου έναν χρόνο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μη εμφάνισή του θεωρήθηκε επιβαρυντικός παράγοντας, γεγονός που φέρεται να συνέβαλε στην απόφαση για την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τις αρμόδιες βελγικές αρχές που να επιβεβαιώνει τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Συνεργάτες του Δημήτρη Αβραμόπουλου υποστηρίζουν ότι πριν από την έναρξη της συνεργασίας του με τη συγκεκριμένη ΜΚΟ είχε προηγηθεί σχετική επικοινωνία με την Επιτροπή Δεοντολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία φέρεται να είχε εγκρίνει τη δραστηριότητα αυτή. Παράλληλα, σημειώνουν ότι η συνεργασία με τη συγκεκριμένη οργάνωση είχε ολοκληρωθεί πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο Qatargate και πριν η υπόθεση λάβει τις σημερινές διαστάσεις.