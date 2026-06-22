Σε φουλ ρυθμούς δουλεύει ο Ολυμπιακός ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν. Στο πλαίσιο αυτό η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας της με τον Φρανκ Νιλικίνα.
Ο 27χρονος Γάλλος γκαρντ, είχε αποκτηθεί από την Παρτίζαν και σε 24 αγώνες Euroleague που αγωνίστηκε είχε 4,5 πόντους, 1,1 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ μέσο όρο.
Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος που είχε για να τον αποδεσμεύσει, αφού οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει για συμβόλαιο διάρκειας 1+1.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Φρανκ Νιλικινά.
Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».
Olympiacos BC announces that it has parted ways with Frank Ntilikina.@FrankLikina thank you for your contribution to the team. We wish you all the best for the future and continued success in your career.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/Bsc1ZKASLA— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 22, 2026