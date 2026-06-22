Σε φουλ ρυθμούς δουλεύει ο Ολυμπιακός ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν. Στο πλαίσιο αυτό η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ, ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας της με τον Φρανκ Νιλικίνα.

Ο 27χρονος Γάλλος γκαρντ, είχε αποκτηθεί από την Παρτίζαν και σε 24 αγώνες Euroleague που αγωνίστηκε είχε 4,5 πόντους, 1,1 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ μέσο όρο.

Ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος που είχε για να τον αποδεσμεύσει, αφού οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει για συμβόλαιο διάρκειας 1+1.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Φρανκ Νιλικινά.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».