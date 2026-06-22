Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι δεδομένα για προεκλογική χρήση», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και εξηγεί: «Η καταδίκη της κ. Ασημακοπούλου και των υπολοίπων κατηγορουμένων για το email-gate επιβεβαιώνει ότι η υπόθεση της παράνομης χρήσης προσωπικών δεδομένων χιλιάδων αποδήμων δεν ήταν ούτε μία παρεξήγηση, ούτε αθώο λάθος. Ήταν ένα σοβαρό πλήγμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, στη διαφάνεια και στην εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς».

Γενικεύοντας υποστηρίζει: «Η ΝΔ οφείλει να σταματήσει να υποβαθμίζει την υπόθεση και να δώσει πλήρεις απαντήσεις για το πώς διακινήθηκαν προσωπικά δεδομένα πολιτών για προεκλογικούς σκοπούς. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η λογοδοσία δεν μπορεί να είναι υπόθεση δύο μέτρων και δύο σταθμών. Ίσως τελικά το πραγματικό σύνθημα της ΝΔ να ήταν: “Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα… για προεκλογική χρήση”. Οι πολίτες, όμως, αξίζουν δημοκρατία, διαφάνεια και σεβασμό στα δικαιώματά τους».