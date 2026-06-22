Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου προσφέρει πάντα συγκλονιστικές ιστορίες, όμως, αυτή που εκτυλίχθηκε στις εξέδρες του «AT&T Stadium» στο Άρλινγκτον, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αυστρία, ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς μια απίστευτη γιαγιά, ηλικίας 100 ετών, κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις από τους αστέρες των γηπέδων και να γίνει το απόλυτο viral της διοργάνωσης, αποδεικνύοντας ότι το πάθος για το ποδόσφαιρο και ειδικά για τον Λιονέλ Μέσι, δεν κοιτάζει χρόνια.



Η αιωνόβια φίλαθλος δεν δίστασε να πραγματοποιήσει το μεγάλο ταξίδι μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχοντας έναν και μοναδικό μεγάλο σκοπό: να καμαρώσει από κοντά την αγαπημένη της εθνική Αργεντινής, αλλά κυρίως τον απόλυτο ήρωά της, τον Λιονέλ Μέσι.



Φορώντας με περηφάνια την παραδοσιακή κυανόλευκη φανέλα της «αλμπισελέστε», η συγκινητική γιαγιά σήκωσε ένα χειροποίητο πανό που έγραφε με μεγάλα γράμματα την ηλικία της, δηλώνοντας δημόσια πως είναι η μεγαλύτερη θαυμάστρια του κορυφαίου ποδοσφαιριστή του πλανήτη.

Η μοίρα, φυσικά, δεν θα μπορούσε να της χαλάσει το χατίρι. Ο Λιονέλ Μέσι, σαν να γνώριζε για την παρουσία της ξεχωριστής αυτής οπαδού στις κερκίδες, φρόντισε να της χαρίσει μια μαγική και ανεπανάληπτη βραδιά. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ βρήκε δίχτυα στον αγώνα κόντρα στους Αυστριακούς, σημειώνοντας το 17ο γκολ του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.



Με αυτό το τέρμα, ο Μέσι έγραψε ακόμη μια χρυσή σελίδα στο βιβλίο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, καθώς φιγουράρει πλέον μόνος πρώτος στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών στα Μουντιάλ, κάνοντας το ταξίδι της 100χρονης γιαγιάς ακόμη πιο ονειρικό.

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