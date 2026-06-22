Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέα προειδοποίηση προς τα κράτη-μέλη του NATO τη Δευτέρα, δηλώνοντας ότι ενδέχεται να μην παράσχει υποστήριξη σε περίπτωση που του ζητηθεί.

Ο ίδιος συνέδεσε τη στάση αυτή με το γεγονός ότι, όπως υποστήριξε, οι σύμμαχοι δεν στήριξαν τη στρατιωτική επιχείρηση που είχε διατάξει εναντίον του Ιράν.

«Δαπανήσαμε όλα αυτά τα χρήματα. Και μετά, όταν ίσως θέλαμε βοήθεια για κάτι μικρό (…) είπαν ‘όχι, θα προτιμούσαμε να μη βοηθήσουμε’», είπε ο ρεπουμπλικάνος στον Τύπο στο Οβάλ γραφείο.

Trump on NATO and Iran:



I didn't even need their help. I was more curious than anything else.



We asked them to come, and they weren't there for us. Stupid that they weren't.



Starmer wasn't there, and the people of the UK did not like that he wasn't there.



Starmer told us, "We… pic.twitter.com/EahYpdnUSB — Clash Report (@clashreport) June 22, 2026

«Ήταν ηλίθιο το ότι το είπαν αυτό, διότι θα μπορούσαμε επίσης να το πούμε αυτό, και μπορεί να το πούμε», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι προγραμματισμένο να συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο των 32 κρατών μελών του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού, στην Τουρκία τον Ιούλιο.

Σε δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και πάλι στην Ιταλία και στην σχέση τις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Trump on NATO and Iran:



Italy was very bad. Germany was very bad. pic.twitter.com/ivhkTOoPE7 — Clash Report (@clashreport) June 22, 2026

«Η Ιταλία φέρθηκε πολύ άσχημα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. Σε γενικότερη, δε, αναφορά στους συμμάχους της χώρας του, υπογράμμισε: «εκείνοι δεν μας στήριξαν, ενώ εμείς γι΄αυτούς ξοδέψαμε δισεκατομμύρια δολάρια». «Η Γερμανία και ο Στάρμερ, επίσης, φέρθηκαν πολύ άσχημα», συμπλήρωσε ο πλανητάρχης.