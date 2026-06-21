Τηλεφωνική παρέμβαση στην εκπομπή του Mega «Χαμογέλα και Πάλι» πραγματοποίησε την Κυριακή 21/6 η Μάγδα Τσέγκου θέλοντας να εκφράσει τη δυσαρέσκειά της για τα σχόλια που ακολούθησαν στο πάνελ για την ίδια, μετά την προβολή της συνέντευξής της στην εκπομπή.

Η δημοσιογράφος επεσήμανε πως ουδέποτε αυτοπροτάθηκε να συμμετάσχει στη νέα εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη και υπογράμμισε πως οι παρατηρήσεις που έκανε ο Νίκος Συρίγος την προσέβαλαν πάρα πολύ.

«Είμαι σε αυτή τη δουλειά πάνω από 25 χρόνια και είναι η πρώτη φορά που ζητώ να παρέμβω για κάποιο θέμα, δεν θα το έκανα ποτέ να καταχραστώ τον χρόνο σας. Έπαιξε το βίντεό μου και ευχαριστώ για τη συνέντευξη, αλλά όταν αρχίσατε να σχολιάζετε, έπαθα σοκ. Μιλάω συγκεκριμένα για τον κύριο Συρίγο που τον εκτιμώ» είπε χαρακτηριστικά η Μάγδα Τσέγκου στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου.

«Σας άκουσα 8 ολόκληρα λεπτά να μιλάτε και δεν πίστευα αυτά που άκουγα να λέτε. Η Μένια Κούκου με ρώτησε αν μου έχει προταθεί ποτέ να πάω στην ψυχαγωγία και της είπα ότι μου το είχε προτείνει η Ζήνα Κουτσελίνη πριν χρόνια, είχα αρνηθεί και ίσως είχα κάνει και λάθος. Μου λέει “θα ξανασυνεργαζόσουν τώρα;” και απαντάω “με χαρά να ξαναμιλήσω”. Το να λέτε ότι αυτοπροτείνομαι μετά από 25 χρόνια να πάω σε εκπομπή, με συγχωρείτε αλλά με προσβάλλει πάρα πολύ», επεσήμανε εμφανώς ενοχλημένη.

«Τα σάιτ σε λίγο θα γράφουν “Η Μάγδα Τσέγκου αυτοπροτάθηκε να πάει στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη” και θα με ξεσκίσουν. Δεν μπορώ να πιστέψω, Νίκο, ότι δεν κατάλαβες τι είπα. Είσαι πολύ έξυπνος για να μην κατάλαβες τι είπα. Θα σου το εξηγήσω όμως, για να δείτε τι λάθος έγινε με το μοντάζ.

Είπα ότι ευτυχώς ή δυστυχώς ο κόσμος έχει γυρίσει σήμερα την πλάτη στην τηλεόραση. Ανοίγεις ενημερωτικές εκπομπές και βλέπεις ψυχαγωγία και το αντίστροφο. Δεν είπα ποτέ ότι δεν μου αρέσει το infotainment αλλά ότι έχει αλλάξει το τοπίο στην πρωινή ζώνη, θα έπρεπε να βλέπουμε και πιο χαρούμενα θέματα», δήλωσε η Μάγδα Τσέγκου.

«Προσβλήθηκα, έτσι ένιωσα! Και κάτι άλλο ακούστηκε πάρα πολύ άσχημα, ότι έχουν γίνει μεγάλα τα πάνελ στην εκπομπή. Μην παρεξηγηθεί το “γλαστροποιούνται” οι άνθρωποι στα πάνελ. Θα τελειώσει η εκπομπή και σε μία ώρα θα με έχουν ξεσκίσει τα σάιτ! Και δεν μου αρέσει αυτό!

Εγώ σήμερα αποφάσισα ότι σήμερα δεν θα ξαναδώσω ποτέ συνέντευξη μαγνητοσκοπημένη, παρά μόνο ζωντανή! 5 λεπτά ήταν η συνέντευξη, 8 με σχολιάζατε, ρε παιδιά! Αν δεν σας εκτιμούσα, δεν θα έβγαινα τηλεφωνικά, θα είχα κινηθεί νομικά» πρόσθεσε κλείνοντας.