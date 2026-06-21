Η είδηση της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό έχει ταρακουνήσει για τα καλά τον κόσμο του μπάσκετ, με τους Γιόνας Βαλαντσιούνας και Ζαν Μοντέρο να κάνουν like στη σχετική ανάρτηση της Euroleague.

Έπειτα από 14 χρόνια, ο Σέρβος προπονητής επιστρέφει στους «πράσινους», την ομάδα με την οποία έζησε τις μεγαλύτερες στιγμές της καριέρας του, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο. Μια είδηση που έχει ξεσηκώσει τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, οι οποίοι ετοιμάζονται να τον αποθεώσουν τη Δευτέρα (22/6), όταν και θα γίνει η επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ.

Ενθουσιασμός, όμως, υπάρχει γενικά στον χώρο του μπάσκετ για αυτή την επανένωση, με τη Euroleague να κάνει και σχετική ανάρτηση στα social media. Μια ανάρτηση, στην οποία δεν αντέδρασαν μόνο φίλαθλοι αλλά και παίκτες, όπως, για παράδειγμα, οι Βαλαντσιούνας και Μοντέρο.

Ο Λιθουανός σέντερ, ο οποίος έφτασε πολύ κοντά στη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό πέρυσι, έκανε like στην ανάρτηση της Euroleague και το ίδιο έκανε και ο Μοντέρο, ο οποίος ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη Βαλένθια μετά τους τελικούς του ισπανικού πρωταθλήματος και να πάρει μεταγραφή στον Ολυμπιακό.