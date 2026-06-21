Με μια ατάκα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς που έμεινε στην ιστορία, υποδέχθηκε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τα νέα για την επιστροφή του 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ για τη συμφωνία με τον Σέρβο προπονητή έχει προκαλέσει έκρηξη ενθουσιασμού στις τάξεις των οπαδών και σε αυτό το κλίμα κινείται και ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός, όπως έδειξε η ανάρτησή του στα social media.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ, η ΠΑΕ με ανάρτησή της στα social media καλωσόρισε τον Ομπράντοβιτς, χρησιμοποιώντας μια ατάκα του από μια συνέντευξη Τύπου πριν χρόνια και συγκεκριμένα το 2009, έπειτα από ένα ματς με την Πρόκομ στο ΟΑΚΑ.

«”Hey, you play in Panathinaikos, you are starting for Panathinaikos. Can you imagine?, Can you imagine?”.

Ο Παναθηναϊκός είναι Ένας

Μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά και εμπνέει κάθε τμήμα του Συλλόγου μας.

Καλώς ήρθες σπίτι σου Ζέλικο», ανέφερε το μήνυμα της ΠΑΕ.