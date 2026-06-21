Στην Κεφαλονιά και συγκεκριμένα στο Φισκάρδο συνεχίζει τις διακοπές του ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, Μάικλ Τζόρνταν, μαζί με τη σύζυγό του, Ιβέτ Πριέτο.

Μετά τη Μύκονο, το διάσημο ζευγάρι βρέθηκε στο γραφικό χωριό της βόρειας Κεφαλονιάς, το οποίο αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς του Ιονίου. Κατά την παραμονή τους στην περιοχή, επέλεξαν για το γεύμα τους το γνωστό εστιατόριο της Τασίας, σημείο αναφοράς για επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η παρουσία του κορυφαίου πρώην καλαθοσφαιριστή του NBA στο νησί προκάλεσε το ενδιαφέρον τόσο των κατοίκων όσο και των φίλων του αθλητισμού.

Ποια είναι η σύζυγός του, Ιβέτ Πριέτο

Η Ιβέτ Πριέτο, Κουβανοαμερικανίδα πρώην μοντέλο, γεννήθηκε στην Κούβα και μεγάλωσε στο Μαϊάμι. Στην επαγγελματική της πορεία συνεργάστηκε με γνωστά ονόματα της βιομηχανίας της μόδας, μεταξύ των οποίων και ο σχεδιαστής Alexander Wang.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2008 στο Μαϊάμι, αρραβωνιάστηκε το 2011 και παντρεύτηκε το 2013 σε μία λαμπερή τελετή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2014 απέκτησαν δίδυμες κόρες, ενώ η Πριέτο είναι επίσης μητριά των τριών παιδιών που έχει ο Τζόρνταν από τον πρώτο του γάμο.